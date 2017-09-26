«Зенит» поздравил Дика Адвоката с 70-летием

Бывшему тренеру «Зенита» и сборной России Дику Адвокату исполнилось 70 лет.
На клубном уровне Адвокат выиграл чемпионат Нидерландов вместе с ПСВ, дважды выиграл первенство Шотландии с «Рейнджерс», а также побеждал в РФПЛ вместе с «Зенитом». С российской командой Адвокат также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
Руководил сборной России на Евро-2012. Также работал с национальными командами Южной Кореи, Бельгии и трижды с Нидерландами. «Оранжевых» Адвокат возглавляет и на данный момент.
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Ждём в России в следующем году !!!!!!
Или как тренера ,если прорвётесь....или как туриста и болельщика сборной России !!!!!!
Небольшой человек (170 см) с огромной душой !!!!!
Ждём в России в следующем году !!!!!!
Или как тренера ,если прорвётесь....или как туриста и болельщика сборной России !!!!!!
Небольшой человек (170 см) с огромной душой !!!!!