«Зенит» поздравил Дика Адвоката с 70-летием

Бывшему тренеру «Зенита» и сборной России Дику Адвокату исполнилось 70 лет.

На клубном уровне Адвокат выиграл чемпионат Нидерландов вместе с ПСВ, дважды выиграл первенство Шотландии с «Рейнджерс», а также побеждал в РФПЛ вместе с «Зенитом». С российской командой Адвокат также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

Руководил сборной России на Евро-2012. Также работал с национальными командами Южной Кореи, Бельгии и трижды с Нидерландами. «Оранжевых» Адвокат возглавляет и на данный момент.

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