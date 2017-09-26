Адвокат: «Пришел в „Зенит“ и сказал игрокам: „Я могу сделать вас чемпионами“»

Бывший наставник «Зенита» Дик Адвокат, которому сегодня исполняется 70 лет, вспомнил о временах, когда он возглавлял «сине-бело-голубых».

«Было сложно. Сложно в тот момент было заполучить хороших футболистов. К счастью, Сарсания знал всех хороших русских футболистов. Вспомните: Широков, Зырянов, Файзулин. К ним мы добавили экстраординарных игроков — Тимощука, Данни. В команде были молодые таланты Аршавин, Денисов, Кержаков в первый год. Сначала было тяжело, но по ходу сезонов мы становились лучше и лучше.

Изначально присутствовала некая граница между русскими игроками и иностранцами. Я объяснял ребятам, что они нужны друг другу. Вы прибыли сюда из разных стран, но для того, чтоб стать успешной командой. Я помню, что спросил футболистов, сидевших на траве: „Кто из вас становился чемпионом?“. Я знал, что никто. „Я пять раз становился чемпионом. Я знаю, как это делается. Я могу сделать „Зенит“ чемпионом“. Постепенно ситуация стала меняться. Конечно, при помощи „Газпрома“ и Фурсенко, Дюкова, Сарсании и всех сотрудников клуба. Клуб стал намного организованней».

Специалист работал в команде в период с 2006 по 2009 год. Голландцу удалось выиграть чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА вместе с «Зенитом».

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