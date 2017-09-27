Румменигге: «Считаю, то, что мы сегодня увидели на поле, не было „Баварией“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал разгромное гостевое поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Это поражение, о котором нам придётся говорить, которое мы должны проанализировать, из которого мы должны сделать чёткие выводы. Считаю, что то, что мы сегодня увидели на поле, не было мюнхенской „Баварией“. Думаю, с этим все согласятся.

Считаю, что после такого поражения, важно показать настоящую „Баварию“, продемонстрировать, что мы всё ещё являемся той командой, которая хорошо выступала в еврокубках и чемпионате Германии в прошлом сезоне».

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