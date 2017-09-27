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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Румменигге: «Считаю, то, что мы сегодня увидели на поле, не было „Баварией“»

сегодня, 07:37
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен3 : 0БаварияБаварияМатч завершен

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал разгромное гостевое поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Это поражение, о котором нам придётся говорить, которое мы должны проанализировать, из которого мы должны сделать чёткие выводы. Считаю, что то, что мы сегодня увидели на поле, не было мюнхенской „Баварией“. Думаю, с этим все согласятся.

Считаю, что после такого поражения, важно показать настоящую „Баварию“, продемонстрировать, что мы всё ещё являемся той командой, которая хорошо выступала в еврокубках и чемпионате Германии в прошлом сезоне».

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