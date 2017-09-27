Президент ПСЖ: «Неймар – лучший футболист в мире»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после домашней победы над «Баварией» (3:0) в матче группового раунда Лиги чемпионов, отметил форварда команды Неймара, забившего гол и отдавшего результативный пас:

«Мы рады победе и проделанной работе. Я очень доволен игрой, которую мы продемонстрировали в матче против отличной команды. Очень гордимся этим, но мы ещё ничего не выиграли. Теперь хотим финишировать первыми в группе. Нужно продолжать работать и прогрессировать каждый день, и в то же время не витать в облаках.

Неймар? Все знают Неймара. Это прекрасный футболист, лучший в мире. Но остальные сегодня тоже провели великолепный матч».

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