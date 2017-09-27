Конте: «Игроки „Челси“ продемонстрировали желание, волю к победе и концентрацию»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал слагаемые победы «синих» над «Атлетико» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Мы очень хорошо выступили, я очень доволен своими игроками.

Когда уступаешь со счетом 0:1, то очень тяжело вернуться в игру, но мы продолжали играть хорошо и не теряли концентрацию. Мы заслуженно победили.

Считаю, что мы здорово подготовились к матчу. Игроки продемонстрировали желание, волю к победе и концентрацию».

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