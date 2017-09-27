Установка системы видеоповторов для судей обойдётся в 1,2 млн евро клубу РФПЛ

Глава РФПЛ Сергей Прядкин оценил затраты клубов на внедрение системы видеоповторов для судей в России.
«Оценочная стоимость поставки, монтажа и настройки системы - 1,2 млн евро на один стадион, стоимость годовой поддержки - 100 тысяч».
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Интересно, из чего она состоит, если во столько оценена?
Интересно, из чего она состоит, если во столько оценена?
картинку сделайте нормальную )))
хотя бы ))))
картинку сделайте нормальную )))
хотя бы ))))
для некоторых эта сумма 20 часть трансфера Паредеса, а для некоторых половина годового бюджета.
для некоторых эта сумма 20 часть трансфера Паредеса, а для некоторых половина годового бюджета.
Есть предположение, что суммы будут очень сильно отличаться.
Есть предположение, что суммы будут очень сильно отличаться.