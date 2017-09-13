ФИФА довольна состоянием «Арены-Химки» перед ЧМ-2018

Представители оргкомитета «Россия-2018» и ФИФА вместе с компанией-консультантом по подготовке футбольных полей проинспектировали качество стадиона «Арена-Химки» и вынесли вердикт о готовности арены для тренировок команд-участниц во время чемпионата мира в 2018 году. Ко всем тренировочным базам ФИФА предъявляет единые требования: наличие раздевалок на сто мест, отдельные массажные столы и тренерские кабинеты, пресс-центр на 100 мест, стадион с трибунами на 500 мест, охраняемая территория, отель уровня 4-5 звезд и натуральное поле для тренировок.

На территории Химок во время проведения чемпионата будут одновременно базироваться сразу четыре команды. Они будут проводить тренировки на четырех площадках - «Арене Химки», стадионе «Родина» и на двух полях, которые организаторы подготовят в Новогорске.

На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд, которые примут участие в мировом первенстве. В программу строительства и реконструкции были включены 13 тренировочных площадок. Еще четыре площадки не включены в программу реорганизации, но также соответствуют требованиям ФИФА и будут использоваться на турнире.

Ранее на «Арене-Химки» товарищеский матч провела сборная России с московским «Динамо» (3:0).

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