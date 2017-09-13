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Лига Европы 2017/2018, 1 тур
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ФИФА довольна состоянием «Арены-Химки» перед ЧМ-2018

вчера, 19:05

Представители оргкомитета «Россия-2018» и ФИФА вместе с компанией-консультантом по подготовке футбольных полей проинспектировали качество стадиона «Арена-Химки» и вынесли вердикт о готовности арены для тренировок команд-участниц во время чемпионата мира в 2018 году. Ко всем тренировочным базам ФИФА предъявляет единые требования: наличие раздевалок на сто мест, отдельные массажные столы и тренерские кабинеты, пресс-центр на 100 мест, стадион с трибунами на 500 мест, охраняемая территория, отель уровня 4-5 звезд и натуральное поле для тренировок.

На территории Химок во время проведения чемпионата будут одновременно базироваться сразу четыре команды. Они будут проводить тренировки на четырех площадках - «Арене Химки», стадионе «Родина» и на двух полях, которые организаторы подготовят в Новогорске.

На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд, которые примут участие в мировом первенстве. В программу строительства и реконструкции были включены 13 тренировочных площадок. Еще четыре площадки не включены в программу реорганизации, но также соответствуют требованиям ФИФА и будут использоваться на турнире.

Ранее на «Арене-Химки» товарищеский матч провела сборная России с московским «Динамо» (3:0).

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Все комментарии
RussianHorse ответил LOpp
вчера в 23:48
LOpp:
пару колхозных стадионов есть)
Ну они нашу базу тоже не задействовали, она очень старенькая, или может просто Гинер не отдал, потому как стадион на песчаной дадут и октябрь,наверное, а где тренироваться нашим?)
LOpp ответил RussianHorse
вчера в 23:46
RussianHorse:
А у вас есть там поля?
пару колхозных стадионов есть)
RussianHorse ответил LOpp
вчера в 23:44
LOpp:
спасибо. Балашихи нет. жаль
А у вас есть там поля?
LOpp ответил RussianHorse
вчера в 23:44
RussianHorse:
В программу строительства и реконструкции были включены 13 тренировочных площадок: "Сатурн" (Раменский район), "Строитель" (Наро-Фоминский район), "Москвич" (г. Лобня), домодедовские "Авангард" и "Бор", "Глебовец" и "Гучково" в Истринском районе, "Яхрома" (Дмитровский район), химкинские УТЦ "Новогорск" и стадион "Родина", "Металлург" в Солнечногорске, детско-юношеская школа им. А. Сыроежкина (г. Бронницы), площадка на ул. Парковая в Долгопрудном. Еще четыре тренировочные площадки, не включенные в программу реорганизации, но соответствующие требованиям, которые будут использоваться национальными командами на чемпионате мира: стадион "Арена-Химки", база "Новогорск-Динамо", база клуба "Спартак" в Тарасовке (Пушкинский район) и площадка на территории базы "Баковка" (Одинцовский район).
спасибо. Балашихи нет. жаль
Михаил Славнов
вчера в 20:29
Для сборной Соломоновых островов покатит.
Jake Sully ответил RussianHorse
вчера в 20:14
RussianHorse:
В программу строительства и реконструкции были включены 13 тренировочных площадок: "Сатурн" (Раменский район), "Строитель" (Наро-Фоминский район), "Москвич" (г. Лобня), домодедовские "Авангард" и "Бор", "Глебовец" и "Гучково" в Истринском районе, "Яхрома" (Дмитровский район), химкинские УТЦ "Новогорск" и стадион "Родина", "Металлург" в Солнечногорске, детско-юношеская школа им. А. Сыроежкина (г. Бронницы), площадка на ул. Парковая в Долгопрудном. Еще четыре тренировочные площадки, не включенные в программу реорганизации, но соответствующие требованиям, которые будут использоваться национальными командами на чемпионате мира: стадион "Арена-Химки", база "Новогорск-Динамо", база клуба "Спартак" в Тарасовке (Пушкинский район) и площадка на территории базы "Баковка" (Одинцовский район).
лучше бы объяснил LOppу как поисковиком пользоваться)) а то говорят он не умеет...
RussianHorse ответил LOpp
вчера в 20:11
LOpp:
На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд. есть список этих баз?
В программу строительства и реконструкции были включены 13 тренировочных площадок: "Сатурн" (Раменский район), "Строитель" (Наро-Фоминский район), "Москвич" (г. Лобня), домодедовские "Авангард" и "Бор", "Глебовец" и "Гучково" в Истринском районе, "Яхрома" (Дмитровский район), химкинские УТЦ "Новогорск" и стадион "Родина", "Металлург" в Солнечногорске, детско-юношеская школа им. А. Сыроежкина (г. Бронницы), площадка на ул. Парковая в Долгопрудном. Еще четыре тренировочные площадки, не включенные в программу реорганизации, но соответствующие требованиям, которые будут использоваться национальными командами на чемпионате мира: стадион "Арена-Химки", база "Новогорск-Динамо", база клуба "Спартак" в Тарасовке (Пушкинский район) и площадка на территории базы "Баковка" (Одинцовский район).
Jake Sully ответил LOpp
вчера в 20:06
LOpp:
На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд. есть список этих баз?
знаю точно что в тарасовке будут базироваться все африканские сборные...
cska plus
вчера в 19:53
Химки всегда прекрасен да и не чужой он нам.
drug01
вчера в 19:47
Наши Химки всегда держат марку по подготовке футбольных полей!За этот не легкий труд большое спасибо!
ДАША Д
вчера в 19:42
Немцев будут принимать
Адвокат 76
вчера в 19:31
Поляны в Химках одни из самых лучших в России, агрономы в Химках отменные.
Igo0rek ответил starche
вчера в 19:27
starche:
Жутко однообразен. Жалкая попытка острить на одну тему всем надоела.
Ты и тебе подобные, постоянно острите на одну и ту же тему о Спартаке. Так чем же ты отличаешься от него?
starche ответил Аргeнтинeц
вчера в 19:24
Аргeнтинeц:
Просто бакланы не долетают до Арены-Химки
Жутко однообразен. Жалкая попытка острить на одну тему всем надоела.
starche
вчера в 19:24
Фиолетово.
Смитерс
вчера в 19:20
чур меня... когда это светопредставление начнётся? какого числа? меня в Москве в это время быть не должно!!!
Аргeнтинeц
вчера в 19:14
Просто бакланы не долетают до Арены-Химки
LOpp
вчера в 19:09
На территории Подмосковья ФИФА выбрала 17 баз для размещения команд.

есть список этих баз?
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