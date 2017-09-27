Навас: «В матче с „Рубином“ „Амкар“ постарается удержать нулевую ничью»

Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против «Амкара», на котором будет работать судейская бригада под предводительством Михаила Вилкова:

«Как команда чувствует себя после трех поражений подряд? Понятно, что ситуация для команды не самая приятная. В двух последних матчах у нас была возможность забить, но в футболе не всегда бывает так, как хочешь ты. Всю неделю мы работали для того, чтобы показать положительный результат с „Амкаром“.

Как оценю свою форму? Я готов на 100 процентов с самого первого дня, когда приехал в „Рубин“.

Чего жду от предстоящей игры с „Амкаром“? Думаю, с нами на выезде они постараются удержать нулевой результат. В матчах с такими соперниками, как правило, бывает очень сложно забить первый гол. Если нам это удастся, то дальше должно быть легче. Постараемся найти способы вскрыть оборону „Амкара“».

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