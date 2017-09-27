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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Идет первый тайм, 2’ Зенит 0:0 Реал Сосьедад
20:00 2’ Виктория П 0:0 Хапоэль БШ
20:00 1’ Лугано 0:0 ФКСБ
20:00 2’ Атлетик Б 0:0 Заря
20:00 2’ Остерсандс 0:0 Герта
20:00 2’ Кельн 0:0 Црвена Звезда
20:00 2’ БАТЭ 0:0 Арсенал
20:00 2’ Зальцбург 0:0 Марсель
20:00 2’ Лацио 0:0 Зюлте-Варегем
20:00 2’ Ницца 0:0 Витесс
20:00 2’ Русенборг 0:0 Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Навас: «В матче с „Рубином“ „Амкар“ постарается удержать нулевую ничью»

сегодня, 19:36
РубинРубин-:-АмкарАмкар30.09.2017 в 16:30 Не начался

Защитник «Рубина» Сесар Навас поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ против «Амкара», на котором будет работать судейская бригада под предводительством Михаила Вилкова:

«Как команда чувствует себя после трех поражений подряд? Понятно, что ситуация для команды не самая приятная. В двух последних матчах у нас была возможность забить, но в футболе не всегда бывает так, как хочешь ты. Всю неделю мы работали для того, чтобы показать положительный результат с „Амкаром“.

Как оценю свою форму? Я готов на 100 процентов с самого первого дня, когда приехал в „Рубин“.

Чего жду от предстоящей игры с „Амкаром“? Думаю, с нами на выезде они постараются удержать нулевой результат. В матчах с такими соперниками, как правило, бывает очень сложно забить первый гол. Если нам это удастся, то дальше должно быть легче. Постараемся найти способы вскрыть оборону „Амкара“».

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Все комментарии
жменя семечек
сегодня в 19:54
есть правда одна особенность - когда амкар играет на ничью , он частенько выигрывает
compka
сегодня в 19:39
Удачи Рубину!
Михаил Славнов
сегодня в 19:39
Какая разница, вместе играть в ФНЛ.
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