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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
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Карасев рассудит «Локомотив» и «Динамо», а также другие назначения на 12-й тур РФПЛ

сегодня, 15:38

Назначены судьи и инспекторы на матчи 12-го тура РФПЛ.

29 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

30 сентября (суббота)

«СКА-Хабаровск» – «Ростов»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Тосно» – «Ахмат»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Артем Любимов (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

«Рубин» – «Амкар»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Спартак» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

1 октября (воскресенье)

ЦСКА – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Вячеслав Бочков (Сочи); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Локомотив» – «Динамо»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Анжи» – «Зенит»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

С назначениями на прошлый тур можно ознакомиться здесь.

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Все комментарии
Александр Северный
сегодня в 16:21
Тут нет Зенита, засуживать особо некого.
Коля58 ответил 311
сегодня в 16:09
311:
Федун опять за старое!)
На то он и Федун )
Коля58
сегодня в 16:08
    cska.78
    сегодня в 15:59
    С Безбородовым спартак очки не потеряет, даже если он слабее Урала!
    Tommy Lee 2
    сегодня в 15:57
    Безбородов и Спартак, всё ясно, после Ливерпуля отойти хотят.
    кот сибиряк
    сегодня в 15:52
      cska plus
      сегодня в 15:47
      Снова дерби и на сей раз я за Динамо, не потому, что нам выгодно а потому, что динамики мне ближе.
      311
      сегодня в 15:39
      Федун опять за старое!)
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