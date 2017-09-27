«Ницца» разгромила «Витесс»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Ницца» не оставила шансов «Витессу».
Ницца, стадион «Альянс Ривьера»
«Ницца» – «Витесс» – 3:0 (2:0)
Голы: Плеа 16, Сен-Максимен 45, Плеа 81.
«Ницца»: Кардинале, Ле Маршан, Жалле, Суке, Данте, Козиелло, Сери (Тамез 72), Лис Мелу, Сент-Максимен (Срарфи, 79), Плеа, Балотелли (Ганаго 73).
Главный тренер: Люсьен Фавр.
«Витесс»: Пасвер, Кашия, Бюттнер (Файе, 46), Дабо, Миазга, Фор, Сереро (Али, 78), Рашица, Брунс, Линссен (Маунт 85), Матавж.
Главный тренер: Хенк Фразер.
Предупреждения: Балотелли 25, Сереро 31.
Судья: Алексей Еськов.
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