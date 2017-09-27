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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Идет второй тайм, 76’ Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 78’ Виктория П 2:1 Хапоэль БШ
20:00 76’ Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 76’ Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 79’ Остерсандс 1:0 Герта
20:00 76’ Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 78’ БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 77’ Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 77’ Лацио 1:0 Зюлте-Варегем
20:00 59’ Ницца 2:0 Витесс
20:00 79’ Русенборг 3:0 Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы4
20:49
Слуцкий: «Причиной слабых стартов могут быть пропущенные голы на исходе предыдущих встреч»10
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«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы

сегодня, 21:15
ЛионЛион-:-АталантаАталанта22:05 Не начался

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лионом» и «Аталантой».

«Лион»: Лопеш, Менди, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле, Тусар, Ауар, Фекир, Траоре, Диас.

«Аталанта»: Бериша, Масиелло, Кальдара, Паломино, Хатебур, Кристанте, де Рон, Фройлер, Спинаццола, Петанья, Гомес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, в матчах 1-го тура «Лион» сыграл вничью с «Аполлоном», а «Аталанта» разгромила «Эвертон».

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