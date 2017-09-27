«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лионом» и «Аталантой».
«Лион»: Лопеш, Менди, Морель, Марсело, Тете, Ндомбеле, Тусар, Ауар, Фекир, Траоре, Диас.
«Аталанта»: Бериша, Масиелло, Кальдара, Паломино, Хатебур, Кристанте, де Рон, Фройлер, Спинаццола, Петанья, Гомес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, в матчах 1-го тура «Лион» сыграл вничью с «Аполлоном», а «Аталанта» разгромила «Эвертон».
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