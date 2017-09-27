Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Партизаном» и киевским «Динамо».
«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остоич, Вуличевич, Милетич, Сума, Бильер, Радин, Янкович, Тавамба, Ожегович.
«Динамо» Киев: Коваль, Кендзера, Вида, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Гонсалес, Гармаш, Кравец.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, в матчах 1-го тура киевское «Динамо» обыграло «Скендербеу», а «Партизан» сыграл вничью с «Янг Бойз».
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