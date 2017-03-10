«Заря» оказалась сильнее «Атлетика»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» на выезде обыграла «Атлетик».
Бильбао, стадион «Сан Мамес Баррия»
«Атлетик» – «Заря» – 0:1 (0:1)
Голы: Харатин 26.
«Атлетик»: Эррерин, Эчейта (Итурраспе 56), Саборит (Кордоба 65), Боведа, Лапорт, Рауль Гарсия, Беньят (Акече 78), Иньяки Уильямс, Сан Хосе, Муньяин, Адурис.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.
«Заря»: Лунин, Сваток, Сухоцкий, Опанасенко, Харатин, Силас (Гордиенко 53), Гречишкин, Громов (Кочергин 64), Караваев, Андриевский, Лунев (Чечер 83).
Главный тренер: Юрий Вернидуб.
Предупреждения: Опанасенко 58, Гордиенко 68, Андриевский 81, Кочергин 90+1.
Судья: Халис Озкахья.
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