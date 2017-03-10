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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Виктория П 3:1 Хапоэль БШ
20:00 Матч завершен Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 Матч завершен Остерсандс 1:0 Герта
20:00 Матч завершен Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 Матч завершен БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 Матч завершен Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 Матч завершен Лацио 2:0 Зюлте-Варегем
20:00 Матч завершен Ницца 3:0 Витесс
20:00 Матч завершен Русенборг 3:1 Вардар
22:05 Закончился первый тайм Локомотив М 3:0 Фастав
22:05 Закончился первый тайм Шериф 0:0 Копенгаген
22:05 Закончился первый тайм Маккаби ТА 0:0 Вильярреал
22:05 Закончился первый тайм Партизан 2:0 Динамо К
22:05 Закончился первый тайм Скендербеу 0:0 Янг Бойз
22:05 Закончился первый тайм АЕК 1:1 Аустрия В
22:05 Закончился первый тайм Милан 1:0 Риека
22:05 Закончился первый тайм Лион 1:0 Аталанта
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Ерохин: «Забили три гола серьёзному сопернику и заработали важные три очка»3
22:12
«Ницца» разгромила «Витесс»1
22:05
Результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы1
21:58
«Зальцбург» нанёс поражение «Марселю»2
21:53
«Лацио» одолел «Зюлте-Варегем»1
21:15
«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы0
21:11
«Партизан» - «Динамо» Киев: стартовые составы1
21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы7
21:04
«Локомотив» - «Фастав»: стартовые составы10
20:49
Слуцкий: «Причиной слабых стартов могут быть пропущенные голы на исходе предыдущих встреч»16
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«Зенит» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы92

«Заря» оказалась сильнее «Атлетика»

сегодня, 21:54
АтлетикАтлетик0 : 1ЗаряЗаряМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Заря» на выезде обыграла «Атлетик».

Бильбао, стадион «Сан Мамес Баррия» 

«Атлетик» – «Заря» – 0:1 (0:1)
Голы: Харатин 26.

«Атлетик»: Эррерин, Эчейта (Итурраспе 56), Саборит (Кордоба 65), Боведа, Лапорт, Рауль Гарсия, Беньят (Акече 78), Иньяки Уильямс, Сан Хосе, Муньяин, Адурис.
Главный тренер: Хосе Анхель Сиганда.

«Заря»: Лунин, Сваток, Сухоцкий, Опанасенко, Харатин, Силас (Гордиенко 53), Гречишкин, Громов (Кочергин 64), Караваев, Андриевский, Лунев (Чечер 83).
Главный тренер: Юрий Вернидуб.

Предупреждения: Опанасенко 58, Гордиенко 68, Андриевский 81, Кочергин 90+1.

Судья: Халис Озкахья.

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 23:00
С победой Ворошиловград .
XimeRajke
сегодня в 22:58
Читаю футболл.юэй
"А через пару минут после подачи с углового Дмитрий Харатин выиграл борьбу у Эмерика Ляпорта после подачи с углового и отправил мяч в ворота!!! 0:1, все шестеро болельщиков Зари на матче пришли в экстаз!"

повеселили)))
compka
сегодня в 22:48
Заря, Восход, Восток
Старый Пью
сегодня в 22:47
Вернидуб - зенитовская школа. Поздравляю, молодцы!
ermak6848
сегодня в 22:42
С Победой фк " ЗАРЯ " !!!
vka1970
сегодня в 22:40
Заря реально удивила.
Молодцы парни.
Obdulio Varela
сегодня в 22:40
Чудо
Лакшери ответил Аргeнтинeц
сегодня в 22:38
Благодаря локо я и выйграю)) а если эвертон победит то вообще шикарно
feris1 ответил Ukraine the best
сегодня в 22:31
Ukraine the best:
Какая невыносимая?Там ведь рай.Рассея гнилую картоху в гумконвое шлет, в Луганске тихо без обстрелов, но они туда не спешат.Им хунту и Харьков подавай)))
Люди уже давно съехали от туда ещё 2014 и 2015 когда была бойня.
А беженцев с Донбасса больше в Крыму и России.
На укропию бежали тем кому этот режим потрошенсквий по душе,
Вот пусть с вами и интегрируются в гейропу.
Бессмертный ответил feris1
сегодня в 22:28
feris1:
Молодцы Луганчане! ЛНР-Сила!
ЛНРовская Заря и ДНРвский Шахтёр действительно сила. Работают во славу украинского футбола на евроарене как и должно быть ))
Ukraine the best ответил feris1
сегодня в 22:26
feris1:
Едут потому что вы сделали для них жизнь невыносимой. Посмотрел бы как ты под обстрелами пожил умник.
Какая невыносимая?Там ведь рай.Рассея гнилую картоху в гумконвое шлет, в Луганске тихо без обстрелов, но они туда не спешат.Им хунту и Харьков подавай)))
feris1 ответил Ukraine the best
сегодня в 22:24
Ukraine the best:
Ага, так рулит, что в моем родном Харькове от донбасситов прохода нет.И домой их теперь не выгонишь.Мы в ту клоаку почему то не едем, а они к нам, хунте, тысячами валят))))
Едут потому что вы сделали для них жизнь невыносимой.
Посмотрел бы как ты под обстрелами пожил умник.
Ukraine the best ответил feris1
сегодня в 22:22
feris1:
Молодцы Луганчане! ЛНР-Сила!
Какое отношения сия команда имеет к зоопарку под названием " лнр "?Играют в чемпионате Украины, домашние игры ЛЕ проводят во Львове, практически все игроки с паспортом Украины, а не корочкой с двуглавым петухом мутантом))))
киэнджин
сегодня в 22:22
Так жменька живет себе не на Кубани хо-хо-хо..
feris1
сегодня в 22:20
Молодцы Луганчане!
ЛНР-Сила!
Ukraine the best ответил Павел Амурский
сегодня в 22:16
Павел Амурский:
ЛНР рулит, пока украина идет в европу.
Ага, так рулит, что в моем родном Харькове от донбасситов прохода нет.И домой их теперь не выгонишь.Мы в ту клоаку почему то не едем, а они к нам, хунте, тысячами валят))))
Eezila
сегодня в 22:13
"На Заре-е-е-е-е голоса зовут меня!") Молодцы!
Бессмертный
сегодня в 22:12
У Зари кстате всего 1 легионер был на поле, все остальные украинцы! )
Splurgeloa ответил Martini1987
сегодня в 22:11
Martini1987:
Молодцы, ЛНРвцы...
Скорее - львовяне
Знатог
сегодня в 22:10
Молодцы Новороссия!
Павел Амурский
сегодня в 22:10
ЛНР рулит, пока украина идет в европу.
Martini1987
сегодня в 22:10
Молодцы, ЛНРвцы...
Бессмертный
сегодня в 22:09
Коеф на победу Зари был 18!!! Просто вдумайтесь)) никто не вери в луганчан, включая меня, а они сделали это!
Lazio-Kiev
сегодня в 22:08
Заре победы в Европе нужней.
kastites
сегодня в 22:08
ЗЕНИТ это супер клуб
Москва курит в сторонке
PATRIOT1965 ответил Аргeнтинeц
сегодня в 22:04
Аргeнтинeц:
1972
Спасибо!
Аргeнтинeц ответил PATRIOT1965
сегодня в 22:04
PATRIOT1965:
Заря Молодцы!Могу ошибиться,но по моему Заря когда то становилась чемпионом СССР.
1972
PATRIOT1965
сегодня в 22:03
Заря Молодцы!Могу ошибиться,но по моему Заря когда то становилась чемпионом СССР.
ЭJlvIS
сегодня в 22:03
И почти все украинцы. Ток 1 бразилец записался. Красавцы!
alfranza
сегодня в 22:03
Ну че, нет ничего невозможного.... Удивили!
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