«Лацио» одолел «Зюлте-Варегем»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Лацио» переиграл «Зюлте-Варегем».
Рим, стадион «Олимпико»
«Лацио» – «Зюлте-Варегем» – 2:0 (1:0)
Голы: Кайседо 18, Иммобиле 90.
«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Раду, Лукаку (Лулич 79), Фелипе, Луис Альберто (Милинкович-Савич 54), Пароло, Ди Дженнаро (Иммобиле 54), Мурджа, Марушич, Кайседо.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Зюлте-Варегем»: Леали, Хейлен, Бодри (Шапоньич 84), Хамалайнен, Дерейк, Думбия, де Паув (Олайинка 46), Копман, Де Фаув, Лейя, Кастанос (Кайя 46).
Главный тренер: Франки Дюри.
Предупреждения: Бодри 50, Лейя 84.
Судья: Максимилиан Кольбич.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте