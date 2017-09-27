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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Виктория П 3:1 Хапоэль БШ
20:00 Матч завершен Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 Матч завершен Остерсандс 1:0 Герта
20:00 Матч завершен Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 Матч завершен БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 Матч завершен Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 Матч завершен Лацио 2:0 Зюлте-Варегем
20:00 Матч завершен Ницца 3:0 Витесс
20:00 Матч завершен Русенборг 3:1 Вардар
22:05 Закончился первый тайм Локомотив М 3:0 Фастав
22:05 Закончился первый тайм Шериф 0:0 Копенгаген
22:05 Закончился первый тайм Маккаби ТА 0:0 Вильярреал
22:05 Закончился первый тайм Партизан 2:0 Динамо К
22:05 Закончился первый тайм Скендербеу 0:0 Янг Бойз
22:05 Закончился первый тайм АЕК 1:1 Аустрия В
22:05 Закончился первый тайм Милан 1:0 Риека
22:05 Закончился первый тайм Лион 1:0 Аталанта
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«Лацио» одолел «Зюлте-Варегем»1
21:15
«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы0
21:11
«Партизан» - «Динамо» Киев: стартовые составы1
21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы7
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«Локомотив» - «Фастав»: стартовые составы10
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БАТЭ и «Арсенал» забили 6 мячей на двоих, победили «канониры»

сегодня, 21:50
БАТЭБАТЭ2 : 4АрсеналАрсеналМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» разгромил БАТЭ.

Борисов, стадион «Борисов Арена» 

БАТЭ – «Арсенал» – 2:4 (1:3)
Голы: Иванич 28, Гордейчук 67 - Уолкотт 9, Уолкотт 22, Холдинг 25, Жиру 49 (пен)

БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, Поляков (Володько 24), Милунович, Драгун, Риос, Стасевич, Володько (Бага 85), Иванич, Родионов (Сигневич 55), Гордейчук.
Главный тренер: Александр Ермакович.

«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Мертезакер, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Уиллок (Нкетиа 89), Уилшир, Эль-Ненни, Уолкотт, Жиру, Нельсон (МакГуан 79).
Главный тренер: Арсен Венгер.

Предупреждения: Драгун 48, Милунович 64, Иванич 87.

Судья: Даниэль Стефански.

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Все комментарии
требл ответил DXTK
сегодня в 22:49
DXTK:
наконец Арсенал нахошел себе достойных соперников в Еврокубках, чтобы легко им забивать кучу мячей, до этого Кельн уничтожили на классе, теперь БАТЭ не устоял под натиском. Желаю Арсеналу взять ЛЕ и через нее пробиться в ЛЧ так как в ТОП 4 уже места заняты.
Саутгемптоном твоим заняты?
Алсидес Гиджиев
сегодня в 22:42
Весёлый матч выдали
Bavaria_M
сегодня в 22:39
вот и истиные соперники Арсенала.
и не удивлюсь если вылетят в 1/8
киэнджин
сегодня в 22:33
Бывший путь Моура заказан, но возьмет ли Арсен кубок ЛЕ...)))
DXTK
сегодня в 22:22
наконец Арсенал нахошел себе достойных соперников в Еврокубках, чтобы легко им забивать кучу мячей, до этого Кельн уничтожили на классе, теперь БАТЭ не устоял под натиском.

Желаю Арсеналу взять ЛЕ и через нее пробиться в ЛЧ так как в ТОП 4 уже места заняты.
youtomee ответил sihafazatron
сегодня в 22:17
sihafazatron:
с победой арсенал, надо брать эту ЛЕ!
ох вряд ли они будут за нее сильно впрягаться...
drug01
сегодня в 22:16
БАТЭ держит марку !!!!
Воин666
сегодня в 22:16
Один из фаворитов ЛЕ в этом сезоне. Тем более для Арсенала это путёвка в ЛЧ будет, так как в своём чемпе они вряд ли пробьются.
Egorium
сегодня в 22:12
Неплохо, спартак хуже играл.
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:02
Не зря я не смотрел... Два гола даже от БАТЭ пропустили)) Белорусы Люксембургу забить не смогли, а нам два)) Но ладно, кому там эта статистика нужна)) С победой всех канониров!!
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
сегодня в 21:59
Арс с победой)
Медив
сегодня в 21:57
Не понимаю, чем провинился Мустафи
YRunner
сегодня в 21:57
Ожидаемо. 3 очка есть и молодежь порезвилась. С победой нас)!
yudin_duda
сегодня в 21:56
    Koenig Moryak. ответил sihafazatron
    сегодня в 21:56
    sihafazatron:
    с победой арсенал, надо брать эту ЛЕ!
    Зенит с вами не согласен!
    mphuZ
    сегодня в 21:54
    Подурачились, как всегда..
    sihafazatron
    сегодня в 21:53
    с победой арсенал, надо брать эту ЛЕ!
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