БАТЭ и «Арсенал» забили 6 мячей на двоих, победили «канониры»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» разгромил БАТЭ.
Борисов, стадион «Борисов Арена»
БАТЭ – «Арсенал» – 2:4 (1:3)
Голы: Иванич 28, Гордейчук 67 - Уолкотт 9, Уолкотт 22, Холдинг 25, Жиру 49 (пен)
БАТЭ: Щербицкий, Гайдучик, Поляков (Володько 24), Милунович, Драгун, Риос, Стасевич, Володько (Бага 85), Иванич, Родионов (Сигневич 55), Гордейчук.
Главный тренер: Александр Ермакович.
«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Мертезакер, Холдинг, Мэйтленд-Найлс, Уиллок (Нкетиа 89), Уилшир, Эль-Ненни, Уолкотт, Жиру, Нельсон (МакГуан 79).
Главный тренер: Арсен Венгер.
Предупреждения: Драгун 48, Милунович 64, Иванич 87.
Судья: Даниэль Стефански.
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и не удивлюсь если вылетят в 1/8
и не удивлюсь если вылетят в 1/8
Желаю Арсеналу взять ЛЕ и через нее пробиться в ЛЧ так как в ТОП 4 уже места заняты.
Желаю Арсеналу взять ЛЕ и через нее пробиться в ЛЧ так как в ТОП 4 уже места заняты.