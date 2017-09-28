Наставник «Фастава»: «Сегодня „Локомотив“ прочитал нам очень строгую лекцию»

Главный тренер «Фастава» Богумил Паник прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Для нас Лига Европы, можно сказать, университет. Мы учимся играть на этом уровне, и сегодня нам прочитали очень строгую лекцию. Да, у нас было несколько подходов и шансов, но у нас нет такого игрока, как Фернандеш. Плюс индивидуальные ошибки в обороне, приведшие к быстрым голам. Что ж, постараемся забить „Локомотиву“ хотя бы гол в ответной игре.

„Локомотив“ однозначно сильнее в атакующей фазе, чем „Шериф“, здорово взрывается и взаимодействует впереди. В перерыве мы настроили футболистов действовать более дисциплинированно, чтобы не получилось, например, 0:7. Нам не хватало игроков в середине поля, чтобы срывать атаки „Локомотива“, но в целом я доволен тем, как отработала четвёрка защитников. Такой матч – огромный опыт, и нам надо много работать, чтобы проявлять себя на таком уровне. Если мы сохраним состав ещё года на три, тогда, возможно, это у нас получится».

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