Вальверде: «Конечно, „Спортинг“ может выйти из группы»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Спортингом» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0) ответил на вопрос о шансах лиссабонского клуба на выход в плей-офф турнира:

«Конечно, они могут выйти в плей-офф. Они всё ещё являют одним из наших прямых соперников за выход из группы. Им предстоит сразиться с „Ювентусом“. А в этом противостоянии пока ещё не было ничего решено.

У „Спортинга“ есть футболисты, способные играть на высоком уровне, но что мне нравится больше всего, так это их командный менталитет. А ещё ими руководит хороший тренер.

Если вы хотите, чтобы я назвал этих футболистов, скажу, что Желсон Мартинш, Акунья и Матьё играют очень хорошо».

После двух туров «Барселона» с 6 очками лидирует в группе D. У «Спортинга» и «Ювентуса» по 3 балла. «Олимпиакос», потерпевший два поражения, замыкает таблицу.

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