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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
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22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
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Вальверде: «Конечно, „Спортинг“ может выйти из группы»

сегодня, 07:55
СпортингСпортинг0 : 1БарселонаБарселонаМатч завершен

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Спортингом» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:0) ответил на вопрос о шансах лиссабонского клуба на выход в плей-офф турнира:

«Конечно, они могут выйти в плей-офф. Они всё ещё являют одним из наших прямых соперников за выход из группы. Им предстоит сразиться с „Ювентусом“. А в этом противостоянии пока ещё не было ничего решено.

У „Спортинга“ есть футболисты, способные играть на высоком уровне, но что мне нравится больше всего, так это их командный менталитет. А ещё ими руководит хороший тренер.

Если вы хотите, чтобы я назвал этих футболистов, скажу, что Желсон Мартинш, Акунья и Матьё играют очень хорошо».

После двух туров «Барселона» с 6 очками лидирует в группе D. У «Спортинга» и «Ювентуса» по 3 балла. «Олимпиакос», потерпевший два поражения, замыкает таблицу.

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