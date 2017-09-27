Руи Витория: «„Бенфика“ дорого заплатила за свои ошибки»

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория прокомментировал разгромное поражение от «Базеля» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов (0:5):

«Всё пошло не так, когда мы пропустили гол на второй минуте встречи. Мы не можем допускать те ошибки, которые мы допустили. Мы за них дорого заплатили.

„Бенфика“ много владела мячом, но „Базель“ в первом тайме реализовал два момента из четырёх. Во второй половине встречи мы продолжили ошибаться и получили результат, которого совсем не хотели.

„Бенфика“ хотела сыграть лучше. Нам грустно. Мы должны проделать тщательную работу над ошибками».

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