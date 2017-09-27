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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Руи Витория: «„Бенфика“ дорого заплатила за свои ошибки»

сегодня, 07:03
БазельБазель5 : 0БенфикаБенфикаМатч завершен

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория прокомментировал разгромное поражение от «Базеля» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов (0:5):

«Всё пошло не так, когда мы пропустили гол на второй минуте встречи. Мы не можем допускать те ошибки, которые мы допустили. Мы за них дорого заплатили.

„Бенфика“ много владела мячом, но „Базель“ в первом тайме реализовал два момента из четырёх. Во второй половине встречи мы продолжили ошибаться и получили результат, которого совсем не хотели.

„Бенфика“ хотела сыграть лучше. Нам грустно. Мы должны проделать тщательную работу над ошибками».

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Аксинья
сегодня в 07:17
В чемпе Португалии без потерь идет только Порту, а Бенфика и там пробуксовывает...Так что не надо всё списывать только на одну игру...
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