Тухель, Нагельсманн и Клопп - главные кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

После увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера «Баварии» в СМИ начали активно писать о его возможных преемниках.
Так, один авторитетный британский источник сообщает, что на роль наставника мюнхенского клуба претендуют экс-рулевой дортмундской «Боруссии» Томас Тухель, главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн и коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» временно назначен Вилли Саньоль.
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Самый выгодный из них, явно - Клопп, но Ливерпуль его не отпустит))
Самый выгодный из них, явно - Клопп, но Ливерпуль его не отпустит))