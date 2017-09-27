Тухель, Нагельсманн и Клопп - главные кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Европы
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 31’ Астана 0:1 Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
  • Главные новости
  • Все новости
17:40
Артёму Реброву операция не потребуется16
16:59
«Бавария» уволила Анчелотти165
14:36
Каррера: «Позитива в жизни „Спартака“ хватает, но многим интереснее негатив»50
14:32
Гол Фернандо в ворота «Ливерпуля» может стать лучшим, забитым на неделе в Лиге чемпионов34
10:57
Газзаев: «Ну как можно играть на равных с лимитом против МЮ?!»232
18:30
Фабиан Делф вызван в сборную Англии0
18:21
Обнародована заявка сборной Франции на ближайшие отборочные матчи1
17:55
Бердыев: «„Рубин“ двигается в верном направлении, всё стабилизируется»14
17:21
Тохир: «У „Интера“ идеально подобранный состав, наша цель - Лига чемпионов»8
17:10
Румменигге: «Анчелотти - мой друг, но мы должны были действовать в интересах „Баварии“»17
16:47
Пьянич получил травму на разминке3
16:23
Дешам: «Мбаппе всё делает быстро и качественно»5
16:20
Кучаев: «Даже после поражения шансы у ЦСКА есть»32
15:51
Кэмпбелл готов сыграть впервые за несколько месяцев0
15:42
Иванович: «Мы вовсе не думаем, что „Зенит“ уже чемпион»16
15:39
Неймар: «У Мбаппе мышление 30-летнего игрока»14
15:35
Кин: «Давид Луис ленив и бросает товарищей»8
15:03
Каррера: «Физрук? Могу гордиться таким сравнением»56
14:46
Иньеста - о новом контракте: «Нас скоро ждут хорошие новости»6
14:40
Лукаку, Роналду и Иньеста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов19
14:27
Фурсенко: «Система фиксации гола будет на матче „Зенита“ работать впервые»18
13:55
Фердинанд: «У этого МЮ есть сила и скорость, но для победы в Лиге чемпионов нужно больше»10
13:51
«Гранада» подписала Чико Флореса0
13:46
«Бавария» думает над увольнением Анчелотти76
13:40
У Бэйла подозрение на новую травму19

Тухель, Нагельсманн и Клопп - главные кандидаты на пост главного тренера «Баварии»

сегодня, 18:08

После увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера «Баварии» в СМИ начали активно писать о его возможных преемниках.

Так, один авторитетный британский источник сообщает, что на роль наставника мюнхенского клуба претендуют экс-рулевой дортмундской «Боруссии» Томас Тухель, главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн и коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» временно назначен Вилли Саньоль.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
mouzz ответил Марк Аврелий
сегодня в 18:31
Марк Аврелий:
Так среди фанов Ливерпуля уже есть акция- Klopp out
Хахахаха))) Видимо уже забыли как в середине таблицы весь сезон зависали.
Bayern München e. V.
сегодня в 18:29
Хочу видеть Тухеля, у руля машины.
Марк Аврелий ответил mouzz
сегодня в 18:28
mouzz:
Клопп ни кто не отпустит. Только идиот отпустит Клоппа сейчас, альтернатив нет ему, кому они доверят команду? До Клоппа вообще Ливерпуль в середняк превратился, да чуть не стали чемпионами, а дальше то что было? Продали лидера, накупили каких то чебурашек и все приплыли)))))
Так среди фанов Ливерпуля уже есть акция- Klopp out
mouzz ответил Марк Аврелий
сегодня в 18:26
Марк Аврелий:
Только Клопп вытащит баварцев из ямы.
Клопп ни кто не отпустит. Только идиот отпустит Клоппа сейчас, альтернатив нет ему, кому они доверят команду? До Клоппа вообще Ливерпуль в середняк превратился, да чуть не стали чемпионами, а дальше то что было? Продали лидера, накупили каких то чебурашек и все приплыли)))))
mouzz
сегодня в 18:21
Дайте молодому Нагельсманну, почему то я верю в него.
Марк Аврелий
сегодня в 18:21
Только Клопп вытащит баварцев из ямы.
Cympak-05
сегодня в 18:19
Клопп очень маловероятно. Скорее всего либо Тухеля либо Луиса Энрике возьмут. Хотя Саньоль может и за Блана словечко внести, но так же маловероятно как и Клопп
Kurtd
сегодня в 18:18
Нагельсманн в самый раз.
ROMA DROGBA
сегодня в 18:18
Все три варианта банальны и скучны. Вот бы что-нибудь интересное, неожиданное - Лёв, Жардим, Венгер...
BDA8181
сегодня в 18:17
Нагельсманна посмотрел бы , симпатичную игру показывает Хффенхайм
Karkaz
сегодня в 18:17
С тренерами немецкими кстати сейчас проблема. А Баварии такой нужен. Единственный нормальный тренер немец сейчас это только Клопп. Остальные вообще ничего не показали, ничего не выйграли.
Y.N.W.A.
сегодня в 18:16
Клопп? ахахаха
ROMA DROGBA ответил mphuZ
сегодня в 18:15
mphuZ:
Три хороших варианта. Самый выгодный из них, явно - Клопп, но Ливерпуль его не отпустит))
Ливерпуль в конце сезона его не отпустит, а выгонит)
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:15
А они об этом знают?
ROMA DROGBA
сегодня в 18:15
Нагельсманн новый Виллаш-Боаш
NAZAR 007
сегодня в 18:14
Только не Тухель . Оптимально - Нагельсманн . Клоппа Ливер не отпустит.
требл
сегодня в 18:12
Там Леонид в Англии несчастлив, можно помочь человеку.
sihafazatron
сегодня в 18:09
троих сразу берите)
mphuZ
сегодня в 18:09
Три хороших варианта.
Самый выгодный из них, явно - Клопп, но Ливерпуль его не отпустит))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100