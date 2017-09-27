Эмери: «Мы хотели победить и захватить лидерство в группе, и мы это сделали»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери подвёл итоги домашнего матча с «Баварией» (3:0) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Мы взяли три очка, и это здорово. Мы хотели победить и захватить лидерство в группе, и мы это сделали. Было важно, чтобы наши болельщики насладились матчем, против такого мастеровитого оппонента.

ПСЖ очень хорошо приспособился к тактике „Баварии“. На их контроль мяча мы ответили агрессивной защитой с Ареоля в воротах и дисциплинированной линией обороны из четырёх защитников. Трое наших хавбеков проделали целую гору работы, и конечно, три форварда провели великолепный матч и воспользовались большей частью свободного пространства. Сегодня всё сработало великолепно».

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