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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Эмери: «Мы хотели победить и захватить лидерство в группе, и мы это сделали»

сегодня, 06:49
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен3 : 0БаварияБаварияМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери подвёл итоги домашнего матча с «Баварией» (3:0) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Мы взяли три очка, и это здорово. Мы хотели победить и захватить лидерство в группе, и мы это сделали. Было важно, чтобы наши болельщики насладились матчем, против такого мастеровитого оппонента.

ПСЖ очень хорошо приспособился к тактике „Баварии“. На их контроль мяча мы ответили агрессивной защитой с Ареоля в воротах и дисциплинированной линией обороны из четырёх защитников. Трое наших хавбеков проделали целую гору работы, и конечно, три форварда провели великолепный матч и воспользовались большей частью свободного пространства. Сегодня всё сработало великолепно».

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Все комментарии
Бригант 669
сегодня в 09:33
время идет новые трио появляются!!
neomessi
сегодня в 09:15
неплохое трио у них там впереди!
drug01
сегодня в 08:35
Начало хорошее что будет дальше?
Ruslik1982 ответил Владимир Ларин
сегодня в 08:21
Владимир Ларин:
Жалко Унаи. Скатился до уровня ПСЖ и Лиги Чемпионов, в то время как великий Дзюба вырос аж до "Зенита"
до уровня лавки зенита )
Владимир Ларин
сегодня в 07:41
Жалко Унаи. Скатился до уровня ПСЖ и Лиги Чемпионов, в то время как великий Дзюба вырос аж до "Зенита"
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