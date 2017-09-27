«Бавария» думает над увольнением Анчелотти

Руководство «Баварии» рассматривает возможность увольнения главного тренера Карло Анчелотти. Соответствующие консультации среди боссов клуба начались после поражения от ПСЖ (0:3) в матче Лиги чемпионов и неубедительного начала сезона в чемпионате Германии. К тому же игроки «Баварии» явно недовольны нынешним положением дел. Временно возглавить «Баварию» может Вилли Саньоль. Анчелотти же может вернуться в «Милан», где сейчас работает Винченцо Монтелла.

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