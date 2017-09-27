«Бавария» думает над увольнением Анчелотти

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1127
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Европы
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
  • Главные новости
  • Все новости
10:57
Газзаев: «Ну как можно играть на равных с лимитом против МЮ?!»178
09:59
Прядкин: «Новый лимит на легионеров будет с жёсткими критериями»95
09:43
РФПЛ хочет получать больше денег от «Матч ТВ»44
23:40
«Барселона» с минимальным счетом победила «Спортинг»220
23:39
«Бавария» не смогла ничего противопоставить ПСЖ212
13:55
Фердинанд: «У этого МЮ есть сила и скорость, но для победы в Лиге чемпионов нужно больше»0
13:51
«Гранада» подписала Чико Флореса0
13:40
У Бэйла подозрение на новую травму7
13:37
Линекер: «Мбаппе пугающе хорош»2
13:33
Леонардо возглавил «Антальяспор»0
12:54
Каррера: «Самому хочется понять, откуда столько травм»6
12:50
На матче «Локомотив» - «Фастав» ожидается около 12 тысяч болельщиков14
12:46
На матче «Зенит» - «Реал Сосьедад» ожидается аншлаг, крыша стадиона будет закрыта22
12:43
Мюллер: «Безусловно, быстрый пропущенный гол не входил в наши планы»1
12:40
Киммих: «„Бавария“ не была эффективна в атаке»0
12:37
Смит: «Прошедшие отбор на ЧМ-2018 сборные в любом случае захотят приехать в Россию»5
12:10
Газзаев: «Если наши клубы так играют в Лиге чемпионов, чего ждать от сборной?»21
12:07
Матч КНДР - Малайзия перенесён на неопределённый срок3
11:48
Буффон: «В такой момент „Ювентусу“ и нужен талант Игуаина»5
11:44
ФИФА получила заверение от властей о том, что стадион в Самаре построят в срок8
11:42
Сандро и Кьеллини близки к продлению контрактов с «Ювентусом»1
11:33
Роббен: «Поддерживает ли команда Анчелотти? Я не буду отвечать»14
10:54
Конте: «Календарь АПЛ несправедлив к „Челси“»15
10:50
В Калининграде хотят вывести стадион для ЧМ-2018 на самоокупаемость9
10:46
Прядкин: «Не думаю, что у клубов РФПЛ возникнут проблемы с финансовым фейр-плей»4

«Бавария» думает над увольнением Анчелотти

сегодня, 13:46

Руководство «Баварии» рассматривает возможность увольнения главного тренера Карло Анчелотти. Соответствующие консультации среди боссов клуба начались после поражения от ПСЖ (0:3) в матче Лиги чемпионов и неубедительного начала сезона в чемпионате Германии. К тому же игроки «Баварии» явно недовольны нынешним положением дел. Временно возглавить «Баварию» может Вилли Саньоль. Анчелотти же может вернуться в «Милан», где сейчас работает Винченцо Монтелла.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ermak6448
сегодня в 13:54
Видимо результаты не устраивают боссов.
Chatlan
сегодня в 13:49
При всем моем уважении к Анчелотти, лучше ему уйти сейчас, пока дела не стали еще хуже
киэнджин
сегодня в 13:47
Крах Баварки..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100