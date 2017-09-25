Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико»

Нападающий Диего Коста сегодня прошел медосмотр в Мадриде и подписал контракт с «Атлетико». Об этом общественность уведомил официальный сайт «Челси», где испанец провел три года, а чуть позже и официальный сайт «Атлетико».

Тем не менее, соглашение вступит в силу только 1 января 2018 года, когда на мадридский клуб перестанут распространяться правила трансферного бана. Однако именно сегодня пути футболиста и «Челси» официально разошлись.

За время, проведенное в рядах «аристократов», Коста провел 120 матчей во всех турнирах и забил 59 голов. Лондонский клуб поблагодарил Диего за вклад в успехи команды и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

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