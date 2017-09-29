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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Зобнин поделился с болельщиками новостями о процессе восстановления

сегодня, 15:02

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин восстанавливается после травмы боковой и крестообразной связок колена ускоренными темпами. Сегодня игрок опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой показательно демонстрируется прогресс реабилитации.

В начале сентября футболист отметил, что тренируется пока на 80-85 процентов от максимума.

 

🏁🏁🏁

Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47)

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Все комментарии
Palex ответил МапС
сегодня в 15:39
МапС:
Надеюсь!
Удачи.
МапС ответил Palex
сегодня в 15:39
Palex:
А вы туда попадете?
Надеюсь!
МапС ответил spartach n1
сегодня в 15:38
spartach n1:
Нет пойму что ты здесь делаешь ?)
Это конский клон.
Т34 ответил Typoк
сегодня в 15:37
Typoк:
Он уйдет в январе из спартака. В Зенит или Краснодар. Что ему в ФНЛ делать?
В Зенит, Краснодар, а чего не в цска? Понял тебя, что с этим клубом Зобнину делать в ФНЛ?
Palex ответил salaga
сегодня в 15:34
salaga:
Молодец, в следующем сезоне будет играть в Зените - не пропадать же ему на дне РПЛ или в ФНЛ.
На хрена он Зениту нужен?
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:34
Рома, выздоравливай не торопясь.
Играть начинай только тогда, когда будешь полностью готов.
Ты нужен и сборной, и клубу.
Palex ответил МапС
сегодня в 15:33
МапС:
Молодец! Ждём в весенней стадии еврокубков, какого именно - как фишка ляжет. Верим!
А вы туда попадете?
Sem25 ответил salaga
сегодня в 15:33
salaga:
Молодец, в следующем сезоне будет играть в Зените - не пропадать же ему на дне РПЛ или в ФНЛ.
Смысл? Загробит его газпром. Там и без Зобнина россиян хватает. В еврокубках всего три россиянина на поле уже выходит. Он же не враг себе. А денег и Федун ему нормально платит, не меньше Ерохина, Шатова и Кузяева у него ЗП.
makkie
сегодня в 15:33
Радует прогресс Ромы, но в этом году мы его вряд ли увидим на поле.
Ролик классный!
spartach n1 ответил Typoк
сегодня в 15:30
Typoк:
Он уйдет в январе из спартака. В Зенит или Краснодар. Что ему в ФНЛ делать?
Нет пойму что ты здесь делаешь ?)
pereletnii ответил МапС
сегодня в 15:28
МапС:
Молодец! Ждём в весенней стадии еврокубков, какого именно - как фишка ляжет. Верим!
    pereletnii ответил spartach n1
    сегодня в 15:27
    spartach n1:
    Поправляйся Рома,не торопись делай как следует,подождём !
      cska plus
      сегодня в 15:25
      Скорейшего и полного выздоровления Роману!
      МапС
      сегодня в 15:24
      Молодец! Ждём в весенней стадии еврокубков, какого именно - как фишка ляжет. Верим!
      pereletnii
      сегодня в 15:24
      Хороший футболист,здоровья ему,вот только бежать ему нужно из спартака без оглядки.
      Typoк ответил spartach n1
      сегодня в 15:22
      Он уйдет в январе из спартака. В Зенит или Краснодар. Что ему в ФНЛ делать?
      salaga
      сегодня в 15:19
      Молодец, в следующем сезоне будет играть в Зените - не пропадать же ему на дне РПЛ или в ФНЛ.
      spartach n1
      сегодня в 15:13
      Поправляйся Рома,не торопись делай как следует,подождём !
      Зовите нас ЧЕМПИОН
      сегодня в 15:06
      Лечись , Роман, воздоравливай! На зло вражинам нашим.
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