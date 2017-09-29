Зобнин поделился с болельщиками новостями о процессе восстановления

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин восстанавливается после травмы боковой и крестообразной связок колена ускоренными темпами. Сегодня игрок опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой показательно демонстрируется прогресс реабилитации.

В начале сентября футболист отметил, что тренируется пока на 80-85 процентов от максимума.

🏁🏁🏁 Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47) Сен 29 2017 в 3:45 PDT

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