Зобнин поделился с болельщиками новостями о процессе восстановления

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин восстанавливается после травмы боковой и крестообразной связок колена ускоренными темпами. Сегодня игрок опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись, на которой показательно демонстрируется прогресс реабилитации.
В начале сентября футболист отметил, что тренируется пока на 80-85 процентов от максимума.
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Играть начинай только тогда, когда будешь полностью готов.
Ты нужен и сборной, и клубу.
Играть начинай только тогда, когда будешь полностью готов.
Ты нужен и сборной, и клубу.
Ролик классный!
Ролик классный!