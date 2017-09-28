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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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«Мордовия-Арена» может провести первый тестовый поединок 21 апреля

сегодня, 13:14

Саранск и его «Мордовия-Арена» примут 4 матча группового этапа чемпионата мира-2018. Планируется, что открытие стадиона состоится в декабре, тестовый поединок же запланирован на 21 апреля 2018 года.

«По предварительным данным, первый тестовый матч пройдет 21 апреля. Но это еще не одобренный график.

Времени у нас остается немного, предстоит еще большой объем работы. Нам нужно завершить строительство объектов второго микрорайона, который непосредственно прилегает к стадиону, благоустроить две набережные, завершить подготовку улично-дорожной сети. Но основные строительно-монтажные работы будут завершены в этом году.

Все обязательства, которые взяла на себя Мордовия, будут выполнены», - сообщил председатель правительства республики Мордовия Владимир Сушков.

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Все комментарии
ДСА
сегодня в 13:36
А Мордовия точно после ЧМ-2018 там будет играть? При заполняемости порядка 10%.
Игорь Солнцев
сегодня в 13:31
Зачем в таком городе такой стадион, лучше бы школ и детских садов настроили.
Owl Fake
сегодня в 13:28
300 тыс. человек. в городе - строят стадион на 44тыс. за 20 лярдов (по оф. цифрам без учёта откатов) ради 4 матчей.
Эту страну не победить.
Баба Яга против
сегодня в 13:22
Мне больше "баклан-арена" нравится
kolpankolpan
сегодня в 13:18
Озвучьте сколько стоит арена Мордовии, и так-же результаты независимого аудита.А пока это все "филькина грамота".
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