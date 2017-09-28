«Мордовия-Арена» может провести первый тестовый поединок 21 апреля

Саранск и его «Мордовия-Арена» примут 4 матча группового этапа чемпионата мира-2018. Планируется, что открытие стадиона состоится в декабре, тестовый поединок же запланирован на 21 апреля 2018 года.

«По предварительным данным, первый тестовый матч пройдет 21 апреля. Но это еще не одобренный график.

Времени у нас остается немного, предстоит еще большой объем работы. Нам нужно завершить строительство объектов второго микрорайона, который непосредственно прилегает к стадиону, благоустроить две набережные, завершить подготовку улично-дорожной сети. Но основные строительно-монтажные работы будут завершены в этом году.

Все обязательства, которые взяла на себя Мордовия, будут выполнены», - сообщил председатель правительства республики Мордовия Владимир Сушков.

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