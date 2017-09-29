Врач «Наполи»: «Милик может вернуться в январе»

Врач «Наполи» Альфонсо Де Никола уточнил сроки восстановления нападающего команды Аркадиуша Милика, который получил травму колена.

«Милик снова нас удивил, но он смог сгибать и разгибать ногу уже через несколько часов после операции. Он сказал, что ему уже лучше, он уже сталкивался с подобной ситуацией. Я не знаю точно сроков восстановления, но если продолжится в том же духе, то он вернется уже в январе. Через месяц узнаем точно».

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