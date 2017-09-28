Хавбек «Ювентуса» Пьянич пропустит 3-4 недели

Врачи сборной Боснии и Герцеговины оценили сроки восстановления полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, который в четверг повредил на разминке четырехглавую мышцу правого бедра.

«Я общался со своим коллегой из „Ювентуса“. Пьянич повредил мышцу над правым коленом и пропустит 3-4 недели», - сообщил боснийский врач.

Таким образом, футболист пропустит матчи с «Лацио» и «Миланом» в следующем месяце, а также два матча Лиги чемпионов со «Спортингом».

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