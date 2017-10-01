Жамалетдинов: «Отставание от „Зенита“? Мы ЦСКА, мы всегда боремся за первое место»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов уверен, что «армейцы» еще поборются за победу в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне:

«Семиочковое отставание от „Зенита“? Все впереди. После трех домашних поражений нам нужно показывать стабильную игру, брать свои очки. Мы ЦСКА, мы всегда боремся за первое место. Наши опытные игроки ведут за собой всю команду, они уже давно вбили нам в голову мысль, что в каждом матче нужно выходить на поле с одной мыслью — только победа!»

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