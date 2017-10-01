Жамалетдинов: «Отставание от „Зенита“? Мы ЦСКА, мы всегда боремся за первое место»

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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 сегодня Арсенал -:- Брайтон энд Хоув
18:30 сегодня Ньюкасл -:- Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Герта -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 сегодня Барселона -:- Лас-Пальмас
21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 сегодня Наполи -:- Кальяри
16:00 сегодня Беневенто -:- Интер
16:00 сегодня Лацио -:- Сассуоло
19:00 сегодня Милан -:- Рома
21:45 сегодня Аталанта -:- Ювентус
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 сегодня ЦСКА -:- Уфа
16:30 сегодня Локомотив М -:- Динамо М
19:00 сегодня Анжи -:- Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня Анже -:- Лион
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Конте: «Не думаю, что Мората сможет сыграть за сборную»0
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Ребров: «„Дикий“ приносит удачу!»1
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СМИ: «„Арсенал“ предложит Уилширу новый четырёхлетний контракт»0
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Симеоне: «Сказалась усталость после игры с „Челси“»0
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Гари Невилл: «Кейна можно поставить в один ряд с Левандовски, Кавани, топ-форвардами»0
00:25
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Неймар и Кавани будут бить пенальти по очереди2
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Ловчев: «Промес никому не отдаёт мяч! А спартаковская игра всегда строилась на пасе»4
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Облак отразил 13 из 14 последних ударов в створ ворот «Атлетико» в Примере3
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Симеоне достиг отметки в 500 матчей за «Атлетико»0
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Жамалетдинов: «Отставание от „Зенита“? Мы ЦСКА, мы всегда боремся за первое место»

сегодня, 00:07

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов уверен, что «армейцы» еще поборются за победу в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне:

«Семиочковое отставание от „Зенита“? Все впереди. После трех домашних поражений нам нужно показывать стабильную игру, брать свои очки. Мы ЦСКА, мы всегда боремся за первое место. Наши опытные игроки ведут за собой всю команду, они уже давно вбили нам в голову мысль, что в каждом матче нужно выходить на поле с одной мыслью — только победа!»

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Все комментарии
Evgen44
сегодня в 00:52
Да куда хоть...нынешний состав доживает свой последний год,это факт.Да и денег на судей у Жени Харьковского больше нет.Цепляйтесь за зону ЛЧ в лучшем случае.А чемпионство уже проплатили пролазуренные бакланы.Не зря вернули Вовиного друга с диагнозом Достоевского в президенты бомжестана.Самый главный коррупционер 21-го века в Российском футболе.Даже пса осетинского переплюнул.Афера десятилетия.Делегирование Мутко и Фурсенко из президентов зенита в президенты РФПЛ.
Petr Makovenko ответил Red-green-Hooligans
сегодня в 00:33
Red-green-Hooligans:
Не в этом сезоне, с такой защитой вряд ли на чемпионство можно претендовать, а вот за тройку зацепиться можно попробовать.
Посмотрим,надо делать своё дело ,а там как получиться. На безрыбьи....
Petr Makovenko
сегодня в 00:31
Мы надеемся на Команду!
Все проходит ,пройдет и эта чёрная полоса!
Мужайте ,наше будущее с вами!
ЦСКА Чемпион!!!
Red-green-Hooligans
сегодня в 00:22
Не в этом сезоне, с такой защитой вряд ли на чемпионство можно претендовать, а вот за тройку зацепиться можно попробовать.
DAD81
сегодня в 00:17
Боритесь и бейтесь! Чтобы такого как с Динамо и МЮ, лично я больше никогда в жизни не видел!
moskwa 09
сегодня в 00:17
со спартаком поборетесь
vka1970
сегодня в 00:11
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