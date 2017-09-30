Селихов: «Выложились в матче с „Уралом“ на 200 процентов»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал победу над «Уралом» (2:0).

«Сегодня самое главное, что добыли три очка. Наконец-то можно выдохнуть. Уйти на паузу, набраться новых сил и эмоций. Затем будем дальше продолжать радовать болельщиков. По крайней мере стараться. Мы настраивались сегодня прервать свою неудачную серию в чемпионате. Поэтому выложились в матче на 200 процентов. Все устали, разъехались домой», - сказал Селихов.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте