Самедов: «Очень важный матч, очень важная победа»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу над «Уралом» (2:0).

«Очень важный матч, очень важная победа, потому что давно не выигрывали в чемпионате. Надо поправлять свои дела. Очень рады, что выиграли. У нас был непростой этап, но мы, слава богу, выдержали, и он подошёл к концу, сейчас будет пауза.

Мы стараемся в каждом матче показывать ту игру, которая была в прошлом сезоне. Но есть объективные причины и ошибки, которые приводят к пропущенным мячам, что было в последних матчах. Сегодня сыграли на ноль, концовку провели более-менее уверенно и довели до победы.

Что касается травмированных, то мы ждём, когда ребята поправятся, это будет сильное усиление. Нам надо подниматься. Ребята вернутся, и, я думаю, всё будет хорошо», - сказал Самедов.

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