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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Иванович: «Мы вовсе не думаем, что „Зенит“ уже чемпион»

сегодня, 15:42

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что его команду рано возводить в ранг будущего чемпиона России.

«Когда я приехал, мы отставали от „Спартака“ на пять очков, а сами красно-белые были в ударе. С тех пор у нас многое изменилось. Пришел новый тренер, сильно поменялся состав. Дела идут неплохо как раз потому, что мы вовсе не думаем, что уже чемпионы. Впереди длинный сезон. Зимний перерыв в России очень большой, а чемпионский кубок вручают только в мае, самое раннее – в апреле. Мы не расслабляемся, тем более преследователи не так далеко.

Меня не было почти 10 лет, и теперь я смотрю по сторонам и удивляюсь. Прежде всего в России появилось множество новых стадионов – и очень хороших! Сам футбол тоже изменился, стал более строгим. Теперь все команды в России большое внимание уделяют игре в обороне. Особенно когда играют с „Зенитом“. В этом чемпионате выступать очень нелегко.

„Зенит“ – особенный клуб. Наша цель – завоевать как можно больше наград для болельщиков, заполняющих трибуны в каждом матче. Все игроки „Зенита“ это очень ценят. Каждый футболист, сколько бы он ни выиграл, всегда хочет побеждать еще и еще, и я не исключение. Хочу выигрывать трофеи с „Зенитом“. В этом сезоне, мне кажется, мы этого заслуживаем, хотя надо играть еще лучше. Нам есть в чем прибавлять».

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Все комментарии
pereletnii
сегодня в 16:49
    pereletnii
    сегодня в 16:48
    Хорош в этом сезоне!
    Gunslinger
    сегодня в 16:43
    Настроение правильное!!
    А команде ещё есть куда прибавлять!!!
    Сегодняшний матч- своего рода экзамен, который покажет, насколько правильные ходы были сделаны в дебюте партии под названием "Зенит 2017" ! :)))
    Надеемся только на победу!!!
    КЭТиК
    сегодня в 16:42
    В Лиге Европы надо себя показать!
    Obdulio Varela
    сегодня в 16:23
    Ибо нефиг
    СТЕЙК
    сегодня в 16:20
    РАНО ПОЕМ
    magnum3000
    сегодня в 16:14
    Мы вовсе не думаем, что „Зенит“ уже чемпион, мы уверенно к этому стремимся! :)
    drug01
    сегодня в 16:06
    А кто это решил? Фурсенко?
    ermak6848
    сегодня в 16:06
    Рано ещё " подумывать ", а вот побороться стоит. Отрыв на сегодня так себе можно - быстро и профукать...
    Sully
    сегодня в 16:04
    да ладно чего лукавить то, чемпионы, чемпионы) осталось не так долго...
    Морозовский
    сегодня в 15:57
    Первое место в нонешнем Чемпионате отменяется!
    жменя семечек
    сегодня в 15:53
    по моему уже чемпионы
    Jeck Denielse
    сегодня в 15:47
    Иванович: «Мы вовсе не думаем, что „Зенит“ уже чемпион,мы это знаем»
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