Иванович: «Мы вовсе не думаем, что „Зенит“ уже чемпион»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что его команду рано возводить в ранг будущего чемпиона России.

«Когда я приехал, мы отставали от „Спартака“ на пять очков, а сами красно-белые были в ударе. С тех пор у нас многое изменилось. Пришел новый тренер, сильно поменялся состав. Дела идут неплохо как раз потому, что мы вовсе не думаем, что уже чемпионы. Впереди длинный сезон. Зимний перерыв в России очень большой, а чемпионский кубок вручают только в мае, самое раннее – в апреле. Мы не расслабляемся, тем более преследователи не так далеко.

Меня не было почти 10 лет, и теперь я смотрю по сторонам и удивляюсь. Прежде всего в России появилось множество новых стадионов – и очень хороших! Сам футбол тоже изменился, стал более строгим. Теперь все команды в России большое внимание уделяют игре в обороне. Особенно когда играют с „Зенитом“. В этом чемпионате выступать очень нелегко.

„Зенит“ – особенный клуб. Наша цель – завоевать как можно больше наград для болельщиков, заполняющих трибуны в каждом матче. Все игроки „Зенита“ это очень ценят. Каждый футболист, сколько бы он ни выиграл, всегда хочет побеждать еще и еще, и я не исключение. Хочу выигрывать трофеи с „Зенитом“. В этом сезоне, мне кажется, мы этого заслуживаем, хотя надо играть еще лучше. Нам есть в чем прибавлять».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте