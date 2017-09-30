Таски: «Могли забить 3-4 мяча»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал победу над «Уралом» (2:0).

«Игра была не слишком простой. „Урал“ — хорошая команда, они неплохо действовали сегодня, но на протяжении всей встречи мы были сильнее. Счёт мог быть больше 2:0, мы могли забивать 3-4, играли хорошо. Поздравления команде. Сегодня каждый игрок действовал удачно, защита сыграла хорошо», - сказал Таски.

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