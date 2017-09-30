Каррера: «Кутепов может стать топ-игроком»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0), выделив защитника «красно-белых» Илью Кутепова:

«Кутепов возвращает прежние кондиции, вы же сами его видели сегодня. В последних матчах он показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится. Илья хорошо тренируется, выкладывается. Когда я вызываю его в бой, он всегда готов. Уверен, что он может стать топ-игроком.

В перерыве обычно говорятся одни и те же вещи, никакой специальной алхимии здесь нет. Ребята просто смогли понять и исправить ошибки, которые они совершили в прошлом. Сегодня был похожий случай, как с „Тосно“: мы играли в меньшинстве, вели в счете, но смогли до конца встречи оставаться сконцентрированными.

Когда вернутся Промес и Зе Луиш? На этой неделе мы узнаем, кто сможет полноценно восстановиться в ближайшее время».

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