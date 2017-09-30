Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ хорошо контролировал мяч»

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу над «Уралом» (2:0).

«Сегодня мы не дали создать „Уралу“ ни одного момента у наших ворот. Предотвратили практически все подходы к штрафной, защитники всё выбивали, а мы много и успешно прессинговали их на чужой половине поля. Но самое главное, „Спартак“ хорошо контролировал мяч и за счёт этого расшатывал оборону, пытался уколоть соперника. И у нас это получалось», - сказал Комбаров.

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