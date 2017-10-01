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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Гвардиола: «За счёт высокого прессинга попробуем выиграть в гостях и у других конкурентов»

сегодня, 02:40
ЧелсиЧелси0 : 1Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после выездной победы над «Челси» (1:0) в 7-м туре АПЛ рассказал об игре своей команды:

«Мы стараемся, чтобы в „Ман Сити“ все чувствовали себя единым целым, а не просто отдельно партнёрами по команде, игроками или персоналом – чтобы убедить клуб, что мы можем двигаться куда угодно и играть в свой футбол. И не ждать, что произойдёт. Конечно, нужно подстраиваться и под соперника, потому что у них те же качества, что и у вас, но нужно играть так, чтобы с первых минут было понятно – мы приехали побеждать.

Это то, что я хочу привить команде. И мы сделали это сегодня, как в прошлом сезоне на „Олд Траффорд“ в первые 45 минут. Но тогда мы не победили, хоть и старались.

Среди наших конкурентов: „Юнайтед“, команда Харри Кейна, который забивает по два или три гола за игру. Жозе с „Юнайтед“ всегда будет серьёзным конкурентом. Это типичная команда Моуриньо – агрессивная, побеждающая в единоборствах и очень быстро контратакующая.

Игроки уже убеждены, что могут побеждать так (Прим. – с помощью высокого прессинга). Будет очень сложно, но важно продемонстрировать, что мы можем это делать. Мы поедем на „Олд Траффорд“, „Уайт Харт Лейн“, „Эмирейтс“. Мы хотим попробовать. Наши соперники тоже хороши, но мы попробуем это сделать».

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