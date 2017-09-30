Липпи может возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи может встать у руля «Милана», сообщают СМИ.

Липпи не сумел вывести Китай на чемпионат мира 2018 года и на данный момент он находится в Италии, где посетил поединок 5-го тура Серии А «Милан» - СПАЛ (2:0).

Позиции нынешнего рулевого «россонери» Винченцо Монтеллы нельзя назвать очень крепкими. Главным кандидатом на пост главного тренера «Милана» считается Карло Анчелотти, хотя и Липпи уже несколько лет сватают в этот клуб.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте