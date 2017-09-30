Анчелотти в этом сезоне может оказаться только в «Арсенале»

Итальянский специалист Карло Анчелотти, если и возглавит какую-либо команду в текущем сезоне, то это будет только лондонский «Арсенал», сообщают в Италии.

Экс-рулевой «Баварии» был связан слухами с «Миланом» и сборной Италии, однако тренер не планирует возвращаться на родину до 2020 года.

Анчелотти хочет поработать в АПЛ, и единственная возможность для него в этой лиге - «Арсенал». При этом в Лондоне нарастает недовольство нынешним тренером команды Арсеном Венгером.

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