Сколари посоветовал Анчелотти перебираться в «Гуанчжоу Эвергранд»

Наставник «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари посоветовал бывшему тренеру «Баварии» Карло Анчелотти перебираться в Китай.

«Если у Анчелотти будет возможность поработать в „Гуанчжоу“, ему надо будет рассмотреть это предложение. Здесь фантастический клуб с благоприятной рабочей атмосферой для тренера. Здесь любому специалисту будет комфортно.

Что касается меня, то мой контракт истекает 30 ноября, и я буду делать всё, чтобы выиграть столько титулов, сколько смогу».

«Гуанчжоу Эвергранд» лидирует в чемпионате Китая, за три тура до финиша опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

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