Сборная Ирана не станет проводить сборы в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что сборная Ирана не станет проводить учебно-тренировочный сбор в Казани, как это предполагалось ранее, а приедет только за два дня до самого товарищеского матча.



«Иранцы приедут за два дня до матча. 9-го числа они приведут предматчевую тренировку на „Казань-Арене“. Сбора как такового в Казани у них не будет, но если они захотят провести тренировку 8 октября, мы готовы предоставить им любое поле», - заявил Леонов.



Как сообщалось ранее, 10 октября сборная России встретится со сборной Ирана.



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