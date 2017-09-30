«Кубань» взяла верх над «Авангардом»

«Кубань» на выезде минимально обыграла курский «Авангард» (1:0) в матче 16-го тура первенства ФНЛ.
Курск, стадион «Трудовые резервы»
«Авангард» - «Кубань» 0:1 (0:0)
Гол: Байрыев 75.
«Авангард»: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин, Дашаев, Войнов (Федчук 71), Альшин (Синяев 76), Коробов, Нетфуллин, Гурфов, Аппаев (Болов 60).
Главный тренер: Хасанби Биджиев.
«Кубань»: Дюпин, Клещенко, Бугаев, Гапон, Байрыев, Нурисов (Тюфяков 78), Гай, Маляров, Лобкарев (Гогниев 63), Завезен (Каусаров 88), Обухов (Бендзь 90).
Главный тренер: Евгений Калешин.
Предупреждение: Альшин 68.
Судья: Роман Галимов.
Ранее «Олимпиец» победил в битве аутсайдеров.
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