«Спартак» дважды расписался в воротах «Урала»

«Спартак» дома одержал победу над «Уралом» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.
Москва, стадион «Открытие Арена»
«Спартак» - «Урал» 2:0 (1:0)
Голы: Самедов 36, Педро Роша 51.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Попов, Мельгарехо, Самедов, Фернандо, Педро Роша, Луис Адриано (Пашалич 87).
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Урал»: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Глушков (Фидлер 67), Бикфалви, Бавин, Чантурия (Чернов 78), Евсеев (Ильин 52), Майега, Кулаков.
Главный тренер: Александр Тарханов.
Предупреждения: Майега 22, Балажиц 31, Ароян 67.
Удаление: Балажиц 74.
Судья: Владислав Безбородов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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