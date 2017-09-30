«Спартак» дважды расписался в воротах «Урала»

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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
19:30 Матч завершен Челси 0:1 Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 17’ Леганес 0:0 Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Матч завершен Спартак М 2:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен ПСЖ 6:2 Бордо
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21:23
Гол Де Брюйне принёс «Ман Сити» победу над «Челси»147
19:52
ПСЖ разгромил «Бордо», пенальти бил Неймар25
18:53
«Халл Сити» сокрушил «Бирмингем»39
18:48
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас»33
18:27
«Рубин» потерпел в Премьер-Лиге 4-е поражение с минимальным счетом подряд111
22:02
Самедов: «Очень важный матч, очень важная победа»0
22:01
Конте: «Я горжусь тем, что тренирую игроков „Челси“»0
21:59
Промес: «Собираюсь быть еще лучше, когда вернусь»0
21:54
Гвардиола: «„Челси“ не мог играть в свой футбол и перешёл на забросы»1
21:53
Таски: «Могли забить 3-4 мяча»1
21:48
Каррера: «Кутепов может стать топ-игроком»11
21:48
Селихов: «Выложились в матче с „Уралом“ на 200 процентов»3
21:44
Ди Франческо: «Монтелла для меня как брат, но „Рома“ намерена победить „Милан“»0
21:43
Каррера: «Игра с „Ливерпулем“ пошла нам на пользу»3
21:32
Почеттино: «Кейн великолепен, но Роналду и Месси находятся на другом уровне»13
21:22
Гунько: «„Спартак-2“ подарил болельщикам хорошее настроение»1
21:14
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«Спартак» дважды расписался в воротах «Урала»

сегодня, 20:52
СпартакСпартак2 : 0УралУралМатч завершен

«Спартак» дома одержал победу над «Уралом» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

Москва, стадион «Открытие Арена»

«Спартак» - «Урал» 2:0 (1:0)
Голы: Самедов 36, Педро Роша 51.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Попов, Мельгарехо, Самедов, Фернандо, Педро Роша, Луис Адриано (Пашалич 87).
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Урал»: Годзюр, Балажиц, Меркулов, Ароян, Глушков (Фидлер 67), Бикфалви, Бавин, Чантурия (Чернов 78), Евсеев (Ильин 52), Майега, Кулаков.
Главный тренер: Александр Тарханов.

Предупреждения: Майега 22, Балажиц 31, Ароян 67.
Удаление: Балажиц 74.

Судья: Владислав Безбородов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
фанат джигурды ответил FROLL 001
сегодня в 22:03
FROLL 001:
Сестрорецк и Зеленогорск это Петербург, Курортный район Петербурга! А всё таки кто тебя так сильно обидел в стройбате Петербурга, что такой обозленный на город? и да, не в тему не оправдывайся! Гыгыгыгы!
Узнаю Литейного)))))


Про подобных тебе легендарный Леонид Федоров поет:" Пусть каждый верит в то, что говорит. Не осуждайте их напрасно."

Я боюсь даже представить, что тебе сделали красно-белые, но я рад, что, читая твои комментарии, я не вижу самолайкерства, значит, не всё потеряно)))
vashinin
сегодня в 22:03
Всех с победой!
Лично я так вот очень даже рад))
Коля58 ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:03
AntiherQ1488:
Вполне себе, сижу тут, с пивом, пью в одного, составишь компанию?)
Сейчас посмотрю что осталось! Жена кажется в ванную пошла ))
AntiherQ1488 ответил Коля58
сегодня в 22:02
Коля58:
Давно вас не видал! )) Настроение хорошее? ))
Вполне себе, сижу тут, с пивом, пью в одного, составишь компанию?)
Коля58 ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:01
AntiherQ1488:
Привет)
Давно вас не видал! )) Настроение хорошее? ))
AntiherQ1488 ответил Коля58
сегодня в 22:01
Коля58:
Володя я из Русских! Когда я выпиваю 0,75 хорошего вина! А я выпил правда очень хорошее вино! Мне по барабану ))
Поздравляю тебя с этим)
Коля58 ответил Petergoff
сегодня в 22:00
Petergoff:
По ходу,сегодня Урал не хотел играть в футбол. Вот и получили по щам заслуженно. А так-с победой спартак.
И тут соглашусь!
Коля58 ответил AntiherQ1488
сегодня в 22:00
AntiherQ1488:
Коля, если будешь троллить, зайди ближе, тут такие тонкие шутки, могут и не понять)
Володя я из Русских! Когда я выпиваю 0,75 хорошего вина! А я выпил правда очень хорошее вино! Мне по барабану ))
Yuzov
сегодня в 22:00
Ожидаемо!
С победой!
Игорь Ларин 1958 ответил Константин Белых
сегодня в 21:59
Константин Белых:
Не пацаны я в натуре не догоняю-почему или кони или бомжи как заканчиваются аргументы выкладывыют ролики типа е..ть Спартак?? Ну я не помню что бы болельщики Спартака позволяли себе класть типа Е..ть Зенит или ЦСКА??. Может я и не прав но такими делами надо с бабой в кровати заниматся-здесь же мужчины футбол обсуждают. Я не ПРАВ??
Да прав, конечно. Но этим то, недалёким, не объяснишь.
Коля58 ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:58
AntiherQ1488:
Коля, если будешь троллить, зайди ближе, тут такие тонкие шутки, могут и не понять)
А чего я под новым ником? ))
AntiherQ1488 ответил Коля58
сегодня в 21:58
Коля58:
Виктюка показывают! Не ужеле я доживу до Этого? ))
Коля, если будешь троллить, зайди ближе, тут такие тонкие шутки, могут и не понять)
Petergoff
сегодня в 21:58
По ходу,сегодня Урал не хотел играть в футбол. Вот и получили по щам заслуженно. А так-с победой спартак.
Коля58 ответил 8-КОСМО-8
сегодня в 21:57
8-КОСМО-8:
Счет по игре, смотрел матч отрывками, к судеймтву вопросов нет, спартак с победой.
Соглашусь ! )
Коля58 ответил Константин Белых
сегодня в 21:57
Константин Белых:
Не пацаны я в натуре не догоняю-почему или кони или бомжи как заканчиваются аргументы выкладывыют ролики типа е..ть Спартак?? Ну я не помню что бы болельщики Спартака позволяли себе класть типа Е..ть Зенит или ЦСКА??. Может я и не прав но такими делами надо с бабой в кровати заниматся-здесь же мужчины футбол обсуждают. Я не ПРАВ??
Ну как почему? )) Так ведь мужская сущность ))
8-КОСМО-8
сегодня в 21:56
Счет по игре, смотрел матч отрывками, к судеймтву вопросов нет, спартак с победой.
Коля58 ответил Беренгар
сегодня в 21:56
Беренгар:
Это у тебя Глушаков с Промесом на автарке?)
Нет Глушаков с Промесом ))
Коля58
сегодня в 21:55
Виктюка показывают! Не ужеле я доживу до Этого? ))
AntiherQ1488 ответил Коля58
сегодня в 21:54
Коля58:
У вас сегодня праздничный день? )) Поздравляю с победой ))
Пасиб, порадовала больше сама игра. Оба гола - мини шедевры о одно касание, и типичные стеночки. Очень красиво.
Footbolista ответил FROLL 001
сегодня в 21:54
FROLL 001:
Непривычно видеть аутсайдера на 6 месте! Гыгыгыгы!
Это что, аутсайдер который сейчас на 1 месте вашпе непанятно ))
Константин Белых ответил BP
сегодня в 21:54
BP:
Нет, ему скорее ВИП статус на сайте дадут.
Не пацаны я в натуре не догоняю-почему или кони или бомжи как заканчиваются аргументы выкладывыют ролики типа е..ть Спартак?? Ну я не помню что бы болельщики Спартака позволяли себе класть типа Е..ть Зенит или ЦСКА??. Может я и не прав но такими делами надо с бабой в кровати заниматся-здесь же мужчины футбол обсуждают. Я не ПРАВ??
TihonAlt
сегодня в 21:53
С победой, КБ! Заслуженной и безоговорочной!
СПАРТАК1984
сегодня в 21:53
с победой нас красно белые !!!
Коля58 ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:53
AntiherQ1488:
Да уж, что мертво - умереть не может. И мне их не переубедить, это уж точно. Но пусть предстанут в глазах общественности - максимальными тупицами. И это я им обеспечу.
У вас сегодня праздничный день? )) Поздравляю с победой ))
AntiherQ1488 ответил Коля58
сегодня в 21:52
Коля58:
Доброго вам вечера Владимир )
Привет)
фанат джигурды ответил FROLL 001
сегодня в 21:52
FROLL 001:
Ты же ЗА Питером проживаешь? Таких, обиженных в Петербурге нет! Гыгыгыгы!
1. Я живу в Центральной России.
2. Это С-Пб за Калугой, а за С-Пб только Сестрорецк, Зеленогорск и Скандинавия. Географию ты явно прогуливал, т.к. уже попадаешься на лаптях не в первый раз.
3. Обиженный... К чему это? Опять штампы? Я тебя перехвалил.
4. Кстати, С-Пб- красивый город, и 21-го сентября я поздравил настоящих петербуржцев с победой.
5. Не начинай ответ со слов "не оправдывайся", а то разочаруешь ещё больше.
Коля58 ответил AntiherQ1488
сегодня в 21:52
AntiherQ1488:
Да уж, что мертво - умереть не может. И мне их не переубедить, это уж точно. Но пусть предстанут в глазах общественности - максимальными тупицами. И это я им обеспечу.
Доброго вам вечера Владимир )
Коля58
сегодня в 21:52
Я пропустил появление Блоссии? ))
AntiherQ1488 ответил BP
сегодня в 21:52
BP:
там нет аппарата, чтобы думать. Мертвое дело.
Да уж, что мертво - умереть не может. И мне их не переубедить, это уж точно. Но пусть предстанут в глазах общественности - максимальными тупицами. И это я им обеспечу.
Коля58
сегодня в 21:51
Мне напоминает анекдот!
У меня хомяк умер.
Что вот так просто умер?
Нет .... со спец Эффектами ))
Слушать Матч Тв просто было невозможно! ))
Спартак выиграл ЛЧ? Или мне показалось? ))
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