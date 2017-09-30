«Спартак-2» обыграл на выезде «Волгарь»

В поединке 16-го тура ФНЛ «Волгарь» потерпел поражение от «Спартака-2».
Астрахань, стадион «Центральный»
«Волгарь» – «Спартак-2» – 1:3 (1:1)
Голы: Кабутов 13 - Нимели 39, Руденко 50, Пантелеев 72.
«Волгарь»: Бучнев, Калинин, Климов, Григорьев, Болонин (Сутормин 54), Акбашев, Газзаев (Бочков 54), Бабаев, Дышеков, Кабутов, Бабырь (Жабкин 74).
Главный тренер: Юрий Газзаев.
«Спартак-2»: Терешкин, Рассказов, Сокол, Лелюхин, Лихачев (Хомуха 46), Мамин, Полубояринов, Ломовицкий, Пантелеев, Руденко, Нимели, Хомуха.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
Предупреждения: Газзаев 44, Ломовицкий 48, Бочков 64.
Судья: Иван Сиденков.
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