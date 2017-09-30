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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Идет первый тайм, 2’ Спартак М 0:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Идет второй тайм, 45’ ПСЖ 5:1 Бордо
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«Спартак-2» обыграл на выезде «Волгарь»

сегодня, 18:52
ВолгарьВолгарь1 : 3Спартак-2Спартак-2Матч завершен

В поединке 16-го тура ФНЛ «Волгарь» потерпел поражение от «Спартака-2».

Астрахань, стадион «Центральный» 

«Волгарь» – «Спартак-2» – 1:3 (1:1)
Голы: Кабутов 13 - Нимели 39, Руденко 50, Пантелеев 72.

«Волгарь»: Бучнев, Калинин, Климов, Григорьев, Болонин (Сутормин 54), Акбашев, Газзаев (Бочков 54), Бабаев, Дышеков, Кабутов, Бабырь (Жабкин 74).
Главный тренер: Юрий Газзаев.

«Спартак-2»: Терешкин, Рассказов, Сокол, Лелюхин, Лихачев (Хомуха 46), Мамин, Полубояринов, Ломовицкий, Пантелеев, Руденко, Нимели, Хомуха.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.

Предупреждения: Газзаев 44, Ломовицкий 48, Бочков 64.

Судья: Иван Сиденков.

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