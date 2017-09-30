Ничья «Луча-Энергии» и «Ротора», а также другие результаты 16-го тура ФНЛ

30 сентября проходит 16-й тур ФНЛ.
«Луч-Энергия» - «Ротор» - 1:1
Голы: Носов 50 — Вотинов 10.
«Томь» - «Енисей» - 1:1
Голы: Соболев 69 — Исаев 35.
Новость будет дополняться.
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|Матч завершен
30 сентября проходит 16-й тур ФНЛ.
«Луч-Энергия» - «Ротор» - 1:1
Голы: Носов 50 — Вотинов 10.
«Томь» - «Енисей» - 1:1
Голы: Соболев 69 — Исаев 35.
Новость будет дополняться.
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