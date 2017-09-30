«Рубин» потерпел в Премьер-Лиге 4-е поражение с минимальным счетом подряд

В поединке 12-го тура РФПЛ «Рубин» уступил «Амкару».
Казань, стадион «Казань-Арена»
«Рубин» – «Амкар» – 0:1 (0:0)
Голы: Гол 83.
«Рубин»: Джанаев, Сигурдссон, Навас, Гранат, Бауэр, Карадениз (Лестьенн 73), М'Вила, Канунников (Жемалетдинов 62), Оздоев, Кудряшов, Азмун.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Белоруков, Идову, Конде, Эзатолахи, Комолов, Баланович (Гащенков 71), Гол (Сиваков 90), Милькович, Прокофьев (Бодул 82).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
Предупреждения: М'Вила 57, Милькович 57, Гранат 60, Гол 63, Нигматуллин 85.
Судья: Михаил Вилков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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p.s. КолянКазанский наверно даже не расстроится, он же спартач.
p.s. КолянКазанский наверно даже не расстроится, он же спартач.
Четыре подряд по 0:1
Четыре подряд по 0:1