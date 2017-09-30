«Рубин» потерпел в Премьер-Лиге 4-е поражение с минимальным счетом подряд

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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Идет первый тайм, 2’ Спартак М 0:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Идет второй тайм, 45’ ПСЖ 5:1 Бордо
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18:53
«Халл Сити» сокрушил «Бирмингем»12
18:48
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас»18
16:21
Два мяча Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд»26
15:55
«Ахмат» в меньшинстве уступил «Тосно»121
13:22
«СКА-Хабаровск» победил «Ростов»133
18:59
Бердыев: «Понимание того, как исправлять ситуацию, есть, но нужно время»0
18:56
«Химки» обыграли «Балтику» и другие результаты 16-го тура ФНЛ6
18:52
«Спартак-2» обыграл на выезде «Волгарь»0
18:49
«Кубань» взяла верх над «Авангардом»6
18:45
Гаджиев: «Не могу сказать, что в игре „Амкара“ была логичная основа»2
18:34
«Челси» - «Манчестер Сити»: стартовые составы10
18:27
Стала известна зарплата Дани Алвеса в ПСЖ7
18:25
Гол Ярмоленко помог «Боруссии» обыграть «Аугсбург»12
18:06
Обнародована заявка сборной Италии на ближайшие отборочные матчи3
18:06
Паулиньо: «Месси пригласил меня в „Барселону“ во время матча сборных»11
17:56
«Спартак» - «Урал»: стартовые составы30
17:52
Бригады Карасёва и Безбородова обслужат матчи отборочного турнира чемпионата мира2
17:45
Сиссоко забил свой первый гол за «Тоттенхэм»6
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«Рубин» потерпел в Премьер-Лиге 4-е поражение с минимальным счетом подряд

сегодня, 18:27
РубинРубин0 : 1АмкарАмкарМатч завершен

В поединке 12-го тура РФПЛ «Рубин» уступил «Амкару».

Казань, стадион «Казань-Арена» 

«Рубин» – «Амкар» – 0:1 (0:0)
Голы: Гол 83.

«Рубин»: Джанаев, Сигурдссон, Навас, Гранат, Бауэр, Карадениз (Лестьенн 73), М'Вила, Канунников (Жемалетдинов 62), Оздоев, Кудряшов, Азмун.
Главный тренер: Курбан Бердыев.

«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Белоруков, Идову, Конде, Эзатолахи, Комолов, Баланович (Гащенков 71), Гол (Сиваков 90), Милькович, Прокофьев (Бодул 82).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

Предупреждения: М'Вила 57, Милькович 57, Гранат 60, Гол 63, Нигматуллин 85.

Судья: Михаил Вилков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
богун ответил boom4321
сегодня в 19:03
boom4321:
почему людей забавляют чужие неудачи, от своего собственного бессилия?
Играют две команды. Раз у одного неудача, то у второго наоборот.
boom4321 ответил Napoleon Bonapart
сегодня в 19:01
Napoleon Bonapart:
Ну, наконец-то, Курбан признался и промолвил следущее: "Надо, чтобы соперник раскрылся и тогда, нам станет полегче....." Хахахахаха, Бикеич, дорогой, так мы это все знаем, не надо лишний раз напоминать. Ааааааауууууу, ну и, где вы все, поклонники Курбана??? А ну-ка, давайте вспомним победу над Барсой! Ну вы не переживайте так сильно, следущий матч у Курбана с ДИНАМО, а значит и первая победа вам обеспечена. Уверен, ДИНАМО уже готовится выбросить белую тряпку.....
почему людей забавляют чужие неудачи, от своего собственного бессилия?
Mr_Tim
сегодня в 19:01
Бердыеч с рубином как заклятье какое то... с Ростовом делал результат везде!
mondial ответил Absinthe3
сегодня в 19:01
Absinthe3:
Время пройдет) Бердыев наладит шарманку)
Сходи на ветку Слуцкого мож полегчает)
богун ответил gorets004
сегодня в 19:01
gorets004:
Знал что обескровоенный Амкар прошлогодными потерями все равно воспрянет.И ГМГ очень недооцененный тренер,в первую очередь на родине.Он Бекиича чатенько бьет его же тактикой.Теперь осталось Анжи завтра преподнести сюрприз,все команды из нижней части набрали по три очка.
Сюрпризом в исполнении Анжи будет поражение с минимальным счетом. Иное не сюрприз, а ненаучная фантастика.
patra
сегодня в 19:01
Жонатаса продали, забивать некому. Жареным запахло, еще пара поражений и все пойдет синим пламенем.
Napoleon Bonapart ответил Absinthe3
сегодня в 18:59
Absinthe3:
Время пройдет) Бердыев наладит шарманку)
Я думаю, пока он наладит шарманку, тебе, надо руку поменять и тем-более фотку сменить.....
sten312 ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:58
AntiherQ1488:
А что, тока коням с бомжами можно дружить?) Даже больше того, облизывать друг друга.
Облизывания штанг это прерогатива бромантановых.
gorets004
сегодня в 18:57
Знал что обескровоенный Амкар прошлогодными потерями все равно воспрянет.И ГМГ очень недооцененный тренер,в первую очередь на родине.Он Бекиича чатенько бьет его же тактикой.Теперь осталось Анжи завтра преподнести сюрприз,все команды из нижней части набрали по три очка.
Napoleon Bonapart
сегодня в 18:57
Ну, наконец-то, Курбан признался и промолвил следущее: "Надо, чтобы соперник раскрылся и тогда, нам станет полегче....." Хахахахаха, Бикеич, дорогой, так мы это все знаем, не надо лишний раз напоминать. Ааааааауууууу, ну и, где вы все, поклонники Курбана??? А ну-ка, давайте вспомним победу над Барсой! Ну вы не переживайте так сильно, следущий матч у Курбана с ДИНАМО, а значит и первая победа вам обеспечена. Уверен, ДИНАМО уже готовится выбросить белую тряпку.....
богун
сегодня в 18:55
В столкновении двух автобусов, удача на стороне Перми.
Vane4ek
сегодня в 18:54
И вот Амкар уже 8-й, а совсем недавно был безнадежным аутсайдером!)) Молодцы пермяки!) До зоны ЕК всего то 3 очка!)
mensk
сегодня в 18:54
Ничего неожиданного нет.
CSKA Rek ответил мангo
сегодня в 18:53
мангo:
КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!
еще бы Урал отвесил народному коллективу и вообще был бы праздник
Живанильда
сегодня в 18:53
Очень странные результаты,пора заводить дела по росгосужасному чемпионату.Две команды ходят по полю лениво попинывая мяч,одна забивает и вторая сломя голову яростно бросается сравнивать счет.Так проходят практически все матчи,кто их не смотрит ничего не теряет.
Чист ответил Байкал Иркутск
сегодня в 18:52
Байкал Иркутск:
Навас: «В матче с „Рубином“ „Амкар“ постарается удержать нулевую ничью». А в итоге это Рубин не удержал нулевую ничью, а "Амкар" ещё и выиграл! Навас думай как перед игрой свысока на других смотреть!
я обычно говорю не надо перед игрой 61аболить - получается всегда наоборот
Evilhuman ответил мангo
сегодня в 18:51
мангo:
КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!
ну ещё Урал порадует и вообще норм
FROLL 001
сегодня в 18:50
Пора туркмену автобус свой ставить. Тогда глядишь ничьи пойдут!
AntiherQ1488 ответил Sully
сегодня в 18:50
Sully:
наверно сидит вместе с LOpp в обнимочу и ждут матча спартака))
    Absinthe3
    сегодня в 18:50
    Время пройдет) Бердыев наладит шарманку)
    salaga
    сегодня в 18:50
    Не работают чётки, отвернулся Аллах от прожектёра: и Ростов разодрал на части и Рубин не поднимет - Азмун, любимчик, и тот играть перестал.
    ermak6448
    сегодня в 18:48
    C Победой фк АМКАР !!!
    ПерекатиПоле
    сегодня в 18:48
    Я бы посочувствовал Коляну, но его команда проиграет только через 2 часа.
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 18:48
    Научил Бекиевич на свою голову оппонентов-соперников..). Привет принял от баклана). Куда деваться). Четвёртый матч проигрывает Рубин со счётом 0:1. Принять достойно поражение надо. Огорчает, что пропускает команда на последних минутах, значит кто-то, где-то недорабатывает, даёт слабину, но уверен, Бекиевич никого не будет винить на глазах почтенной публики и сделает это с полным чувством достоинства своих игроков.
    Вперёд Рубин!
    Впереди Ростов, а дальше игры вооще через не могу.. Зимний перерыв надеюсь поможет команде прийти в себя.
    Ну чё оппоненты?!). Налетай! Рви! А мы с Колей будем ждать вашего часа)))
    мангo
    сегодня в 18:46
    БЕРДЫЕВ ВЕРИМ !!! ахахах
    мангo
    сегодня в 18:44
    КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!
    kazak161
    сегодня в 18:42
    В следующим туре в Ростове Рубин ждет пятое поражение подряд
    Байкал Иркутск
    сегодня в 18:41
    Навас: «В матче с „Рубином“ „Амкар“ постарается удержать нулевую ничью».
    А в итоге это Рубин не удержал нулевую ничью, а "Амкар" ещё и выиграл!
    Навас думай как перед игрой свысока на других смотреть!
    Evilhuman
    сегодня в 18:41
    а я рад, с победой Амкар не люблю я автобусы от кбб
    ermak6848
    сегодня в 18:40
    подарок не получился тренеру к 500 матчу печально...
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