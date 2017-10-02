Моуриньо: «Говорить о победе в АПЛ еще слишком рано»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо считает, что команде рано думать о победе в АПЛ, несмотря на удачный старт сезона.
«Титул? Слишком рано об этом думать. Мы сыграли только семь матчей... Слишком рано».
Согласен с португальцем и полузащитник команды Неманья Матич.
«Трудно говорить о титуле, ведь мы только в начале сезона. Сейчас у МЮ хорошее положение. Самое главное - продолжать набирать очки и пропускать поменьше голов, потому что это придает уверенность в своих силах».
В 7 стартовых турах АПЛ МЮ выиграл 6 раз и 1 поединок свел к ничьей.
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