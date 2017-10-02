Венгер: «После игры с „Ливерпулем“ все списывали „Арсенал“ со счетов»

Лондонский «Арсенал» одержал 6 побед в последних 7 матчах. Наставник «канониров» Арсен Венгер уверен, что команда движется в правильном направлении:

«После игры с „Ливерпулем“ все списывали нас со счетов. Но я знал, что все зависит от нас, сможем ли мы достойно ответить. Нет ничего вечного. Нельзя постоянно быть плохим, если ты работаешь над собой. Нельзя все время оставаться хорошим.

Мы собрались и ответили, добыли несколько побед все вместе и показали несколько хороших выступлений».

В последнем поединке чемпионата Англии «Арсенал» обыграл «Брайтон».

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