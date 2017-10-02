Венгер: «Если „Барселона“ захочет присоединиться к Премьер-Лиге, это усложнит жизнь всем»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер порассуждал, что будет, если «Барселона» действительно начнет выступать в английской Премьер-Лиге:

«Если „Барселона“ захочет присоединиться к Премьер-Лиге, это усложнит жизнь всем. Но я не думаю, что они зайдут так далеко. А если так, я начну учить каталонский.

Думаю, будет интересно посмотреть, как они проявят себя в другом чемпионате. У нас здесь и так достаточно клубов, целых 20, но если вы хотите расширить лигу до 24-х, то давайте сперва пригласим к себе шотландские клубы, а не испанские».

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