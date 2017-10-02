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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Венгер: «Если „Барселона“ захочет присоединиться к Премьер-Лиге, это усложнит жизнь всем»

сегодня, 16:35

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер порассуждал, что будет, если «Барселона» действительно начнет выступать в английской Премьер-Лиге:

«Если „Барселона“ захочет присоединиться к Премьер-Лиге, это усложнит жизнь всем. Но я не думаю, что они зайдут так далеко. А если так, я начну учить каталонский.

Думаю, будет интересно посмотреть, как они проявят себя в другом чемпионате. У нас здесь и так достаточно клубов, целых 20, но если вы хотите расширить лигу до 24-х, то давайте сперва пригласим к себе шотландские клубы, а не испанские».

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 17:49
Да такого не сделают, мне кажется это бред
Барсеножечницa
сегодня в 17:40
Ну все,пришел конец интриги
Ведь Барселона в АПЛ
Теперь борьбы нет в этой лиге
Стал чемпион всегда один!
Барсеножечницa ответил Mоnоlo
сегодня в 17:37
Mоnоlo:
Если и присоединиться то придется начать свое восхождение с любительских лиг.
Петухам?
Владимир Ушаков
сегодня в 17:33
    Alex12357 ответил требл
    сегодня в 17:33
    требл:
    Барселона пусть присоединится к космическому кораблю и улетит на планету Месси, чтобы там доминировать на протяжении тысячелетий.
    На Марс,там рекорды будет ставить!!!
    ALBA BARCELONA 21 ответил Mоnоlo
    сегодня в 17:32
    Mоnоlo:
    Если и присоединиться то придется начать свое восхождение с любительских лиг.
    Прошу не умничай,Барсу в любой лиге примут с обьятиями и начнут с высших лиг.
    Alex12357
    сегодня в 17:31
    Что такое Барселона?-Это Месси и все остальные,а Месси уже 31 год пошёл,так что не за горами -на выход,а кому вообще нужна такая Барселона?-Кто зарплату будет платить?- И вообще очень много вопросов,теперь картина ясна,то что заминал и забирал в Барселоне Месси,не нравилось НЕЙМАРУ,он ушёл и ПОКОРЯЕТ ПАРИЖ-МОЛОДЕЦ,сейчас в ПСЖ атака сильнейшая в мире,а в Барселоне -хлопайте Месси,он больной.
    sihafazatron
    сегодня в 17:27
    расширять лигу до 24-х команд точно не надо, и так матчей много, тренеры сами жалуются на календарь.
    Dudikoff
    сегодня в 17:23
    Это усложнит жизнь и самой Барселоне.
    Mоnоlo
    сегодня в 17:21
    Если и присоединиться то придется начать свое восхождение с любительских лиг.
    киэнджин
    сегодня в 17:20
      Belgie2009
      сегодня в 17:20
        da da da
        сегодня в 17:18
          киэнджин
          сегодня в 17:17
          Апл будет страдать и плакать от Доминации Барсы....ЛаЛига уже выйграна за месяц...)))
          требл
          сегодня в 17:11
          Барселона пусть присоединится к космическому кораблю и улетит на планету Месси, чтобы там доминировать на протяжении тысячелетий.
          dzvinka
          сегодня в 17:10
          это усложнит жизнь барселоне, будут играть в ЛЧ раз в три года, в лучшем случае)))
          Джохар Нохчо
          сегодня в 16:51
          Бум Бум
          cannongun
          сегодня в 16:45
          Сеня наивный) будет болтаться в середине таблицы с эвертонами
          008Maximus
          сегодня в 16:45
          Подумал Венгер читая газету на толчке
          Don trambon
          сегодня в 16:44
            juchok
            сегодня в 16:43
            Венгер понимает, что и так потолок Арсенала-выход в ЛЕ, а приходом Барсы даже ЛЕ может не светить...
            Алсидес Гиджиев
            сегодня в 16:38
            Не бздось, дед, она уже ФНЛ выбрала
            Rоnаldinho
            сегодня в 16:37
            Особенно Арсен тебе усложнит , на радость Маноле))))
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