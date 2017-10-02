Вентура: «Если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018, это будет катастрофа»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился мнением о предстоящих играх в отборе на ЧМ-2018. Напомним, что сборной Италии предстоит в ближайшие дни сыграть с командами Македонии и Албании. Заявка итальянской сборной на предстоящие матчи уже известна.

«Если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018, это будет катастрофа. Сейчас мы не думаем о стыковых матчах, а сосредоточены только на предстоящих играх. Да, нам есть, что улучшить в своей игре. Нам необходимо хорошо подготовиться к оставшимся играм», - сказал Вентура.

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