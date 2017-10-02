Ляказетт: «Я попрошу Гризманна перейти в „Арсенал“»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал о том, что он находится в отличных взаимоотношениях с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном:

«Если он приедет ко мне в Лондон, я намерен попросить его перейти в „Арсенал“. Мы очень хорошие друзья и всегда весело проводим время. Зовем друг друга Гриззи и Ляказ».

Напомним, что в июне Гризманн продлил контракт с «матрасниками» до 2022 года.

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