Ляказетт: «Я попрошу Гризманна перейти в „Арсенал“»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал о том, что он находится в отличных взаимоотношениях с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном:
«Если он приедет ко мне в Лондон, я намерен попросить его перейти в „Арсенал“. Мы очень хорошие друзья и всегда весело проводим время. Зовем друг друга Гриззи и Ляказ».
Напомним, что в июне Гризманн продлил контракт с «матрасниками» до 2022 года.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Интересно, а как друг друга зовут Коклен и Оспина?
Интересно, а как друг друга зовут Коклен и Оспина?
Бороться за выход в четвертьфинал Кубка Английской Лиги?
Бороться за выход в четвертьфинал Кубка Английской Лиги?