Селезнев: «Турки на русском меня не понимают. Не понимаю, как меня можно не понимать»

Бывший нападающий «Шахтера», «Днепра» и «Кубани», а ныне футболист «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал о жизни в Турции:

«Разговариваю в Турции на русском и английском. Иногда забываю английский и на русском с ними разговариваю. Они меня не понимают. Я спрашиваю: „Почему ты меня не понимаешь?“ Я не понимаю, как меня можно не понимать.

На завод ещё не устроился работать, но тут только так можно проводить свободное время. Тут совсем другая жизнь. Инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров, дискотек, бильярдов. В кинотеатр я же не пойду смотреть фильм на турецком языке, как янычары мечом режут.

Когда переезжал в Турцию, ко мне домой приехали агенты. Мне всё равно было, какая команда, зарплата… Но я не говорю, что она плохая. Я спросил только об одном: „Я играть буду здесь?“



Переход в „Галатасарай“? Видите, я пока здесь. Что я могу сказать? Так получилось на тот момент. Это стечение обстоятельств. Я разговаривал с главным тренером „Галатасарая“ в последний день трансферного окна, он сам меня набрал. На данный момент есть то, что есть. Жизнь продолжается. Буду дальше работать и ждать зимы».

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