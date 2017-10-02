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Селезнев: «Турки на русском меня не понимают. Не понимаю, как меня можно не понимать»

сегодня, 13:08

Бывший нападающий «Шахтера», «Днепра» и «Кубани», а ныне футболист «Карабюкспора» Евгений Селезнев рассказал о жизни в Турции:

«Разговариваю в Турции на русском и английском. Иногда забываю английский и на русском с ними разговариваю. Они меня не понимают. Я спрашиваю: „Почему ты меня не понимаешь?“ Я не понимаю, как меня можно не понимать. 

На завод ещё не устроился работать, но тут только так можно проводить свободное время. Тут совсем другая жизнь. Инфраструктура хорошая, кроме ресторанов, баров, дискотек, бильярдов. В кинотеатр я же не пойду смотреть фильм на турецком языке, как янычары мечом режут. 

Когда переезжал в Турцию, ко мне домой приехали агенты. Мне всё равно было, какая команда, зарплата… Но я не говорю, что она плохая. Я спросил только об одном: „Я играть буду здесь?“ 

Переход в „Галатасарай“? Видите, я пока здесь. Что я могу сказать? Так получилось на тот момент. Это стечение обстоятельств. Я разговаривал с главным тренером „Галатасарая“ в последний день трансферного окна, он сам меня набрал. На данный момент есть то, что есть. Жизнь продолжается. Буду дальше работать и ждать зимы».

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Гус Пойет
сегодня в 13:25
На мове ботай нефиг вражеским языком на халяву пользоваться
Чупакабра
сегодня в 13:22
"Я разговаривал с главным тренером „Галатасарая“ в последний день трансферного окна, он сам меня набрал." Надо было у него спросить еще не смутило ли его то что главный тренер Галатасарая говорил с ним по Русски.)
denmig
сегодня в 13:19
Действительно, как можно не понять одни русские маты!!
RUSTY8
сегодня в 13:19
турецкий с русским не то что на одной группе языков, но и не в одной семье языков...в общем, ты селезень - алень
LOpp
сегодня в 13:10
может быть турки русского языка не знают?
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