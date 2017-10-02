Райт-Филлипс: «Агуэро - лучший нападающий АПЛ»

Бывший игрок «Манчестер Сити» Шон Райт-Филлипс считает нападающего «горожан» Серхио Агуэро лучшим форвардом в АПЛ.

«Агуэро является лучшим нападающим лиги. Если он будет в ударе на протяжении всего сезона, то существенно повысит шансы „Сити“ на победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

Серхио - отличный финишер, он всегда бьется за свою команду. Думаю, Кун легко сможет забить 30 голов в этом сезоне. В той форме, в которой он сейчас, Агуэро легко бы преодолел данную отметку.

В „Сити“ мне также очень нравится Де Брюйне, но любимым игроком остается Давид Силва».

Агуэро на днях попал в ДТП и теперь пропустит порядка месяца.

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